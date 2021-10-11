Cinayet sanığından şoke eden sözler! "Kan görmeye dayanamıyorum diye..."





Beni arayarak, 'Seninle görüşelim' dedi. Ardından taksiye binip evime geldi. Eve geldikten sonra cebinden uyuşturucu çıkardı. Kullanmaya başladık. Sonra kusmaya başladı. Ben o sırada diğer odada bulunan telefonumu almaya gitmiştim. Odaya gittiğimde 'pat' diye ses duydum" dedi.