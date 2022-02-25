Cinayet sonrası ortalık yangın yerine döndü!

MAHALLE YANGIN YERİNE DÖNDÜ

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Tanaç ailesi ile komşu olan ve kavga eden E.Ö ve S.Ö 'nün olduğu 5 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler tamamlanan işlemleri sonrası adli merciiler sevk edilirken, olayda hayatını kaybeden Tarık Tanaç'ın yakınları, iddialara göre S.Ö ve E.Ö'nün evini ve aracını kundakladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangınları kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri olayların büyümemesi için bölgede güvenlik önlemi aldı.