Cinayet sonrası ortalık yangın yerine döndü!

Kocaeli İzmit İlçesi Tavşantepe Mahallesinde Perşembe gününün ilk saatlerinde, komşu oldukları öğrenen iki ayrı aile arasında çıkan kavga kanlı bir şekilde noktalandı.
Kız alıp verme meselesi nedeniyle komşu oldukları öğrenilen iki aile arasındaki kavganın büyümesi üzerine, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edilirken, bu esnada kavgaya karışan Tarık Tanaç başından vuruldu.
Ayrıca biri kadın 5 kişide çeşitli yerlerinden yaralandı. Çok sayıda polisin müdahale ettiği kavgada, yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Tarık Tanaç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
MAHALLE YANGIN YERİNE DÖNDÜ
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Tanaç ailesi ile komşu olan ve kavga eden E.Ö ve S.Ö 'nün olduğu 5 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler tamamlanan işlemleri sonrası adli merciiler sevk edilirken, olayda hayatını kaybeden Tarık Tanaç'ın yakınları, iddialara göre S.Ö ve E.Ö'nün evini ve aracını kundakladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangınları kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri olayların büyümemesi için bölgede güvenlik önlemi aldı.