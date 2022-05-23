Cinayet şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı

20 Mayıs Cuma akşamı aralarında husumet olduğu öğrenilen Fevzi Parlar ile Ş.B. isimli şahıs önce tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ş.B. isimli şahıs Fevzi Parlar'ı bıçakladı. Yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Fevzi Parlar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Cumartesi sabahı hayatını kaybetti.

Polis olay sonrası Ş.B.'yi suç silahı bıçakla birlikte yakaladı. Olayın üzerine giderek soruşturmayı derinleştiren polis olayla ilgileri olduğu şüphesiyle E.İ.K., K.K.,Ç.B. ve M.B.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adli mercilere sevk edildi.