Cinayet şüphelisi banyo boşluğunda intihar etti

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi Oymapınar yolu üzerinde, 2 Nisan günü Selim İyiol (24) otomobilde tabancayla vurularak öldürüldü. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yapılan araştırmada cinayetin Deniz Çekiç tarafından işlendiğini belirledi.



Deniz Çekiç

Jandarma, İyiol'un uyuşturucu ticareti, hırsızlık olmak üzere çok sayıda suçtan kaydının olduğunu tespit etti. Olayla ilgili önce Deniz Çekiç'in bağlantılı olduğu B.E. ile A.Ö'yü otomobilde yakalayıp gözaltına aldı.



Geçtiğimiz hafta öldürülen Selim İyiol

EVE BASKIN DÜZENLENDİ

Jandarma Deniz Çekiç'in de Karavca Mahallesi'ndeki babası Mustafa Çekiç'e ait evde saklandığını belirleyerek adrese baskın yaptı. Evi kuşatan ekipleri fark eden Deniz Çekiç, arkadaşı ile birlikte evin banyo havalandırma boşluğuna saklandı.



Deniz Çekiç

Ardından cinayeti işlediği silahla intihar etti. Silah sesini duyan baba Mustafa Çekiç ve jandarma, banyoya koştu. Deniz Çekiç ile birlikte saklanan S.D. boşluktan çıkarak, "Deniz intihar etti" dedi.

CENAZE ÇIKARTILAMADI

Bu dakikadan itibaren eve ambulans çağrıldı. Ancak Deniz Çekiç intihar ettiği yerden çıkartılamadı. Teras kattan girilerek banyo duvarı balyozla kırıldı. 2 saat süren operasyonun ardından Deniz Çekiç'in cansız bedeni havalandırma boşluğundan çıkartılarak Adli Tıp urumu'na kaldırıldı.



Baba Mustafa Çekiç

OĞLUM SES KAYDINI BULUP TESLİM OLACAKTI

Baba Mustafa Çekiç, oğlu Deniz Çekiç'in işlediği cinayet ile ilgili bir ses kaydını aradığı için kaçtığını söyledi. Oğlunun cep telefonuna geçtiğimiz hafta 5 yaşındaki kızına taciz ile ilgili ses kaydını geldiğini belirtti. Oğlunun bundan sonra Selim İyiol'u öldürdüğünü belirten acılı baba, "Oğlum eşinden geçtiğimiz yıllarda ayrıldı. Bu evlilikten 5 yaşında bir kızı var. Kızı ile ilgili bir ses kaydı telefonuna geliyor. Sonra cinayet olayı meydana geliyor. Ses kaydı telefonundan siliniyor. Bu ses kaydını arkadaşına atmış. Ondan aldıktan sora teslim olacaktı. Bana söz vermişti." dedi.



Selim İyiol

Deniz Çekiç'in cansız bedeni Kürkçüler Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. Almanya'da bulunan Alman vatandaşı annesi ise hasta olduğu için Almanya'dan cenazeye gelemedi.