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Giriş Tarihi: 3.3.2023

Cinayet şüphelisine canlı yayında gözaltı

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Cinayet şüphelisine canlı yayında gözaltı
ATV'nin sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"te, esrarengiz bir olayı daha aydınlatıldı. Ailesinin bulunması için Müge Anlı'ya başvurduğu Recep Arı'nın (31) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşayan Arı, 24 Şubat'ta eşi ile tartıştıktan sonra av tüfeğini de alarak evden çıktı. Kamyonetine binerek uzaklaşan Arı'nın eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Arı'yı ormanlık alanda silahla vurulmuş halde buldu. Arı'nın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Arı'nın en son görüştüğü yakın arkadaşı Kadir I. da Müge Anlı'nın canlı yayınlanan programı için gittiği stüdyoda gözaltına alındı.

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Cinayet şüphelisine canlı yayında gözaltı
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