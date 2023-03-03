Cinayet şüphelisine canlı yayında gözaltı

ATV'ninsevilen programı"Müge Anlı ileTatlı Sert"te, esrarengizbir olayıdaha aydınlatıldı.Ailesinin bulunmasıiçin MügeAnlı'ya başvurduğuRecep Arı'nın (31) cinayetekurban gittiği ortayaçıktı. Bursa'nın Kestelilçesinde yaşayan Arı, 24Şubat'ta eşi ile tartıştıktansonra av tüfeğini de alarakevden çıktı. Kamyonetinebinerek uzaklaşan Arı'nıneve dönmemesi üzerineailesi kayıp başvurusundabulundu. Jandarma, Arı'yıormanlık alanda silahlavurulmuş halde buldu.Arı'nın cesedi otopsi içinBursa Adli Tıp Kurumu'nagötürüldü. Arı'nın en songörüştüğü yakın arkadaşıKadir I. da Müge Anlı'nıncanlı yayınlanan programıiçin gittiği stüdyoda gözaltınaalındı.