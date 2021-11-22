Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı



ÇOCUĞU VE KARISI EVDEYKEN TİNER DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Çocuğu ve karısı içerideyken evi ateşe veren adam eline aldığı silahla karısının üzerine yürüdü ve seni nerenden vurayım dedi. Yıllarca kocasından şiddet gören ve engelli çocuğu için aile birliği bozulmasın diye bu duruma katlanan Merve Akay o gün kocasına ilk kez karşı geldi ve silahı elinden almak için hamle yaptı. İkili arasında yaşanan boğuşma sırasında silah birden ateş aldı ve Hasan Akay olay yerinde hayatını kaybetti.

KOMŞULAR BALKONDAN KURTARDI

Yanan evin içerisinde kalan Merve Akay hemen zihinsel ve bedensel engelli olan oğlunu kucağına alıp balkona çıktı. Balkondan komşularından yardım istedi. Kısa sürede müdahale eden komşuları sayesinde balkondan kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, Hasan Akay'ın cesedini evden dışarı çıkardı ceset adli tıpa gönderildi.

"BENİ VE OĞLUMU ÖLDÜRECEKTİ"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Merve Akay emniyette verdiği ifadesinde yaşananları tek tek anlattı. "Beni defalarca dövdü. İşi yok çalışmıyor, benim evde yapıp sattığım yemeklerin parasıyla oğluma bakacağına alkol alıp beni dövüyordu. Olay günü eve tiner döküp yaktı beni silahla vuracağını söyledi. Nerenden vurayım diye sordu. Bende ilk kez karşılık verdim beni ve oğlumu öldürecekti. Boğuşma oldu silah patladı. Nasıl oldu bilmiyorum. Sonra oğlumu alıp balkona çıktım. Komşular bizi yangından kurtardı" dediği öne sürüldü.

HAZİRAN AYINDA KOCASI KOLUNU KIRMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından şüpheli Merve Akay adliyeye sevk edildi. Öte yandan Merve Akay'ın Haziran ayında eşindne şiddet gördüğü kolu kırıldığı için eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldığı ve karar bitince tekrar bir arada yaşamaya başladıkları öğrenildi.

ÖLEN EŞ 11 KEZ GÖZALTINA ALINMIŞ

Polis soruşturması sonucunda olayda hayatını kaybeden Hasan Akay'ın daha önceden cinsel taciz, uyuşturucu kullanmak, güveni kötüye kullanmak, yaralama, aile içi şiddet suçlamalarıyla polis tarafından 11 kez gözaltına alındığı tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan Betül Akay, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Akay ifadesinin ardından mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.