Cinayet üzerinden siyası kurgu yapılıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Sinan Ateş cinayeti üzerinden siyasi kurgu yapıldığını belirten Bahçeli, "Menfur cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz. Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun Sinan Ateş cinayeti ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma tepki gösteren Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu suskun değilim, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum" dedi. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar: Adım Adım 2023 stratejisiyle hazırlıklar yapılmaktadır. Biz adımlarımızı attıkça önümüze engeller çıkartılmaktadır. Varsın olsun ne gam, ne tasa, yaşadığımız müddetçe gecesine de dalıp şafağıyla uyandığımız hiçbir gün şimdiye kadar olmamıştır. Bu kutlu yolculuk ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla çıkılmıştır. Seçimler için vakit daraldıkça, vade yaklaştıkça hain proje elemanları, oyun uşakları birer birer deşifre olmaktadır. 2023 yılı bir turnosol kâğıdı gibi her rezaleti açığa ve ortaya çıkaracaktır. Seçime kadar her türlü provokasyonun sergilenmesi mümkündür. Zillet İttifakı'na destek olan küresel emperyalizm, bütün çakallarını aramıza salmıştır. PKK'nın piyonları, yabancı istihbarat örgütlerinin taşeronları, Cumhur İttifakı'nın kutlu yürüyüşünü sekteye uğratmak için Zillet İttifakı'nın yanında yer almıştır. Zillet İttifakı'nın vizyonsuzluğu ortadadır. Yine aday belirleyememişlerdir. Makam hırsı bunların maskelerini düşürmüştür. Zillet İttifakı yerli ve milli değildir.MHP'yi meşgul ettiklerini zannedip kuşku uyandırmak isteyenler Türk milletinin kuyusunu kazmak isteyenlerdir. Olan biten ne varsa takip ediyoruz. Bunlar bayraksızdır. Türklüğü Anayasa'dan çıkarmak, cesedimizi çiğnemeden nasıl başarılacaktır? Ellerine fırsat geçerse Türkiye'yi emperyalizme teslim etmeleri kaçınılmazdır. Bu alçak teşebbüse sabır gösteremeyiz. Cumhur İttifakı'nda çatlak oluşturmaya çalışıyorlar. Yunanistan'ın Ege'deki tacizlerine sesleri çıkmaz, bölücülere hiçbir laf etmezler. Zalimlerin yanında, yeminli Türkiye düşmanlarının yolundadırlar. Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılı'nı inanç ve irfanla inşa edecektir.Bizbunlara figüranlık yapan onursuzları tanıyoruz. Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı, töhmet altında bırakıldı. Ülkü Ocakları hain bir kuşatma altına alındı. Şiddetli bir cephe açılıp ittifakla harekete geçildi. Kılıçdaroğlu da sosyal medya mesajıyla suskunluğumuzun nedenini sorma gereği duydu. Suskunluğumuz asaletimizdendir, bir lafa bakarız laf mı diye bir de söyleyene bakarız adam mı diye... Edebimiz el vermez, edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene... Sayın Kılıçdaroğlu suskun değilim, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum. Bu siyaset defosu, gençlerimizin mafyacılık oynadığını ileri sürdü. Bak Sayın Kılıçdaroğlu senin sağında solunda konuşlanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini karıştırma; bu gaflete kapılma. Sen teslim olmuşsun, sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin. Azılı katillerin dümen suyuna girmişsin. Kılıçdaroğlu şayet yüreğin varsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka olduğunu görelim. CHP demek; HDP ve PKK ile koyun koyuna yatan parti demektir. Böylesi tezgâhlara karnımız toktur. MHP'yi de bilen bilir, CHP'yi de bilen bilir. Elinde ülkücü kanı olanlardan ne duyacağımız ne öğreneceğimiz vardır. Kılıçdaroğlu neleri bildiğini, kimlerin kulağına ne fısıladığını açıklamak durumdadır.MHP'Yİ uyuşturucu çeteleriyle, kiralık tetikçilerle, cinayet örgütleriyle eşitlemeye niyetlenmiş kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Bizim üzerimize kan sıçratmak, katil yaftası vurmak Türkiye'yi kavga iklimine çekmek için el ovuşturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Oyuna gelmeyeceğiz."