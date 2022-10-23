Cinayet zanlıları polise saldırdı! Komiser yardımcısı şehit oldu

İstanbul Silivri'de, 2 cinayet zanlısını yakalamak için bir villaya operasyon düzenleyen polislerden biri açılan ateşle, diğeri de yüksekten düşerek yaralandı. Operasyonda polislere ateş açan 3 şüpneli kıskıvrak yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Avcılar'da işlenen cinayetle bağlantılı aranan şüpheliler T.T. ve N.T.'nin Silivri ilçesi Temizkumlar Mahallesi'nde bulunan bir villada saklandığını tespit etti. Villaya dün akşam operasyon düzenlendiği sırada içeriden polis ekiplerine ateş açıldı. Olayda komiser yardımcısı A.N.'nin (50) vurularak, polis memuru A.K. ise yüksekten düşme sonucu yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan komiser yadımcısı A.N.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Operasyonda, polise ekibine ateş açan saldırganlar (T.T.), (N.T.) ve (C.E.) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü olarak inceleme başlatıldı.