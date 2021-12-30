Haberler Yaşam Haberleri Cinayet zanlısı kayınpeder Bursa'da yakalandı
Giriş Tarihi: 30.12.2021 14:03

Cinayet zanlısı kayınpeder Bursa'da yakalandı

DHA
Cinayet zanlısı kayınpeder Bursa’da yakalandı

Sarıyer'de çalıştığı atölyede tabancayla vurularak öldürülen Ünsal Köse(48)'in  kayınbiraderi Mustafa B. polis tarafından kaçtığı Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. İstatnbul'a getirilen şüpheli sinirine hakim olamadığını söyledi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sarıyer, Bahçeköy Merkez mahallesi, bekir Sıtkı Evcimen sokak üzerinde bulunan kuş kafesi imalathanesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda içerden gelen silah sesi duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri Ünsal Köse'yi kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri Ünsal Köse'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Ünsal Köse'nin bir süredir miras yüzünden kavgalı olduğu kayınbiraderi Mustafa B. tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Şüphelinin işyerine gelerek tartıştığı Ünsal Köse'yi öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Zaman zaman Ünsal Köse ile tartıştığı öğrenilen şüpheli için 2020 yılında uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelinin Bursa'ya gittiğini tespit etti. Bursa'da yapılan operasyonda yakalanan Mustafa B. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Poliste işlemleri yapılan şüphelinin Ünsal Köse ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Şüpheli konuşmak için gittiği işyerinde sinirine hakim olamayarak ateş ettiğini şimdi olaydan pişmanlık duyduğunu söylediği belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa B. adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Meteoroloji'den 'Kırmızı' kodlu uyarı! Metrekareye 300 kilo yağış düşecek, okullar tatil edildi...
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'Uzaktan eğitime geçilecek mi?' sorusuna cevap geldi!
İBB'nin gassalından mescitte PKK propagandası! Adım adım takibin ayrıntılarına SABAH ulaştı
İtirafçı PKK'nın çirkin yüzünü anlattı! Elebaşı Duran Kalkan’ın lakabı bakın neymiş!
Tahir Güven cinayetinden HDP çıktı! SABAH, HDP vekilin kardeşi ve katilin ifadelerine ulaştı
Mehmet Ali Erbil'in 'dekolte' açıklaması Ece Ronay'ı çıldırtmıştı… Gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu
Son dakika: Can Göktuğ Boz Başak Cengiz'i katletmişti! Görgü tanığı ilk kez konuştu: Yaklaşma sana da saplarım!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: TBMM'ye sunuldu...
SON DAKİKA | Memur olmak isteyenler dikkat! Personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı
Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler’in olaylı gecesi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Cinayet zanlısı kayınpeder Bursa'da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA