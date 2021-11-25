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Giriş Tarihi: 25.11.2021 10:43 Son Güncelleme: 25.11.2021 10:44

Cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, iki akraba arasında yaşanan silahlı kavgada, ölen bir kişinin katil zanlısı yakalandı. Kavga anında yaşanan silahlı çatışma görüntüleri de ortaya çıktı.

Bağlar ilçesinde geçtiğimiz Mayıs ayında akrabalık bağı olan iki aile arasında meydana gelen silahla kavgada her iki taraftan toplamda dört kişi yaralanmış, ağır yaralanan S. A. hayatını kaybetmişti. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay sonrası yapılan çalışmalarda şüpheliler V.A. ve A.A. yakalanarak tutuklanmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince firari durumda olan E.A.'nın yakalanmasına yönelik kesintisiz çalışmalar neticesinde; cinayet failinin yeri tespit edildi. Polis, E.A.'nın 7/24 izini sürerek Yenişehir ilçesi Seyrantepe-Sanayi mahallesinde saklandığı adres saklandığını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu, çalışma E.A. olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. E.A. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı
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