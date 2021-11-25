Cinayet zanlısı saklandığı evde yakalandı

Bağlar ilçesinde geçtiğimiz Mayıs ayında akrabalık bağı olan iki aile arasında meydana gelen silahla kavgada her iki taraftan toplamda dört kişi yaralanmış, ağır yaralanan S. A. hayatını kaybetmişti. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay sonrası yapılan çalışmalarda şüpheliler V.A. ve A.A. yakalanarak tutuklanmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince firari durumda olan E.A.'nın yakalanmasına yönelik kesintisiz çalışmalar neticesinde; cinayet failinin yeri tespit edildi. Polis, E.A.'nın 7/24 izini sürerek Yenişehir ilçesi Seyrantepe-Sanayi mahallesinde saklandığı adres saklandığını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu, çalışma E.A. olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. E.A. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.