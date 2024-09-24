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Giriş Tarihi: 25.9.2024

Cinayet zanlısı son gecesini eğlenerek geçirdi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Cinayet zanlısı son gecesini eğlenerek geçirdi
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir evde geçtiğimiz sabah saatlerinde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri erkek cesedi buldu. Yalnız yaşayan Ü.U.'nün (69), misafirliğe gelen arkadaşı S.K. (62) tarafından çekiçle başına vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Arkadaşını emekli ikramiyesi için öldürdüğü belirtilen S.K.'nın evi yakarak kaçtığı, şehir dışına çıkıyor izlenimi vermek için de otogara gittiği belirlendi. Otogardan çıkan S.K., polis ekiplerinin takibi sonucu bir eğlence mekânında yakalandı. S.K.'nın ifadesinde "Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim" dediği öğrenildi.
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Cinayet zanlısı son gecesini eğlenerek geçirdi
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