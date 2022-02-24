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Giriş Tarihi: 24.2.2022 08:31 Son Güncelleme: 24.2.2022 08:50

Cinayet zanlısı tutuklandı!

ABBAS ÇAKAR
Cinayet zanlısı tutuklandı!

Kocaeli Derince İlçesi Yenikent Mahallesindeki bir markette meydana gelen olayda, oğlunun öldüğü trafik kazası nedeniyle sorumlu tuttuğu kişi ve eşi ile tartışıp ateş açan Mustafa Ş. Belfun Doğramacı’nın ölümüne, eşi Sevda Doğramacı’nn ise yaralanmasına neden oldu. Tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Derince İlçesi Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesinde bulunan bir markette alışveriş yapan ve felçli olduğu öğrenilen Belfun Doğramacı(42) ile eşi Sevda Doğramacı (37), o esnada markete gelen Mustafa Ş. tarafından silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre zanlı Mustafa Ş. önce elindeki tabancayla Belfun Doğramacı'yı darp etmeye başladı. Bu esnada yaşanan boğuşmada, Mustafa Ş.'nin elindeki tabancasının şarjörünün yere düştüğü öğrenildi. Mustafa Ş.'nin namlusundan çıkan tek kurşunun ise önce Sevda Doğramacı'nın koluna isabet ettiği, ardından eşi Belfun'un kalbine saplandığı belirlendi.Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılar Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Sevda Doğramacı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken ağır yaralanan ve hastaneye gelirken kalbi durduğu öğrenilen Belfun Doğramacı ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın şüphelisi Mustafa Ş. ise polis ekiplerince olaydan 500 metre ileride tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İddialara göre Mustafa Ş.'in oğlu Batuhan Ş(19) ile Belfun Doğramacı'nın aynı mahallede oturdukları ve 2019 yılında yanlarındaki 2 arkadaşları ile birlikte tatil için Antalya'ya giderken Isparta'da birlikte trafik kazası geçirdiği ve kazada Batuhan Ş'in yaşamını yitirdiği, Doğramacı'nın ise yaralandığı öğrenildi. Zanlı Mustafa Ş.'nin bu kazada oğlunu kaybetmesinden dolayı Belfun Doğramacı'yı sorumlu tuttuğu ve kazanın ardından aralarında husumet olduğu öne sürüldü. Zanlı Mustafa Ş. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.

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Cinayet zanlısı tutuklandı!
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