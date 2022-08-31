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Giriş Tarihi: 31.8.2022 15:36 Son Güncelleme: 31.8.2022 15:46

Cinayet zanlısı tutuklandı

Kırıkkale'de bir kişinin evinde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Cinayet zanlısı tutuklandı

Kırıkkale Kaletepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Özdoğan'ın (54) evinde öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu iddiasıyla yakalanan D.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen D.K, hakimlikçe tutuklandı. Ali Özdoğan, Kaletepe Mahallesi'ndeki evinde 21 Ağustos'ta tabancayla vurularak öldürülmüş, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen D.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Zanlı D.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün kent merkezinde yakalanmıştı. Ali Özdoğan'ın, AFAD İl Müdürlüğü personeli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilmişti.

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Cinayet zanlısı tutuklandı
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