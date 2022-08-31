Cinayet zanlısı tutuklandı

Kırıkkale Kaletepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Özdoğan'ın (54) evinde öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu iddiasıyla yakalanan D.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen D.K, hakimlikçe tutuklandı. Ali Özdoğan, Kaletepe Mahallesi'ndeki evinde 21 Ağustos'ta tabancayla vurularak öldürülmüş, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen D.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Zanlı D.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün kent merkezinde yakalanmıştı. Ali Özdoğan'ın, AFAD İl Müdürlüğü personeli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilmişti.