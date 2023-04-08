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Giriş Tarihi: 8.4.2023 20:31 Son Güncelleme: 8.4.2023 23:23

Cinayet zanlısı yakın arkadaşı çıktı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yol kenarında bırakılmış bir ticari taksi içerisinde başından silahla vurulmuş olan Selçuk Akpınar (32)'ın cinayet zanlısının yakın arkadaşı Resul A., olduğu ortaya çıktı. Resul A. İstanbul'da polise teslim oldu.

ABBAS ÇAKAR
Cinayet zanlısı yakın arkadaşı çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen olayda, yol kenarına bırakılmış bir ticari taksi içerisinde, başından silahla vurulmuş olan Selçuk Akpınar(32)'ın cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Selçuk Akpınar

Kocaeli Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde gece geç saatlerde yaşanan olayda, vatandaşlar cadde üzerinde yol kenarında gördükleri park halindeki ticari taksiden şüphelendi. 34 TEM 99 plakalı taksinin yanına giderek konrol eden vatandaşlar, arabanın arka kısmında bir kişinin kanlar içinde hareketsiz biere şekilde durduğunu gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine, kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, araç içerisinde bulunan Selçuk Akpınar'ın in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde tamamlanan incelemeler sonrası, Akpınar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

CİNAYET ZANLISI YAKIN ARKADAŞI ÇIKTI

Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, taksinin kayıtlı olduğu duraktan, aracın şoförünün Resul A. (35) olduğunu tespit etti. Taksici Resul A. ise her yerde aranırken, İstanbul emniyetinee giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin, öldürülen Akpınar'ın yakın arkadaşı olduğu ve aynı mahallede ikamet ettikleri öğrenildi. Şüphelinin tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Resul A.

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Cinayet zanlısı yakın arkadaşı çıktı
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