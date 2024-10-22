Cinayet zanlısını fareler yakalattı! Evi fareler basınca adres değiştirmek isteyince yakayı ele verdi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Pazar günü trafik tartşmasında bıçaklanarak öldürülen Muhammet Oğuzhan Yaşar (18) olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerinden başka bir araçla kaçan cinayet zanlısı Batuhan Balcı'nın yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiğini tespit etti. Polis, katil zanlının ilk olarak merkez Karatay ilçesindeki bir çiftlikte saklandıktan sonra, İsmil Mahallesi'nde başka bir eve geçtiğini belirledi.

FARELERDEN KORKUNCA YAKALANDI

Aynı mahallede bir bağ evine götürülen Batuhan Balcı burada çok fazla fare olunca korktuğu için tekrar yerini değiştirmek istedi. Bu evden alınan Bağcı, polise yakalanmamak için bir kamyonun kasasına bindirildi. Ancak cinayet polisi katil zanlısını Kaşınhanı Mahallesi'ne götürülürken polisin operasyonuyla yakalandı. Balcı'nın yanısıra ona yardım eden 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

ÖNÜMDE DRİFT ATTI

Batuhan Balcı'nın emniyetteki ifadesinde, aracıyla seyir halindeyken Yaşar'ın otomobiliyle önüne geçerek drift atmaya başladığını, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, araçtan inerek Yaşar'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.