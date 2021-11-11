Cinayet zanlısının evi yandı!

Karbeyaz mahallesinde yüksek ses nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma bir kişinin ölümüne, neden oldu. Olayın birkaç gün sonrasında Karbeyaz mahallesinde bulunan cinayet zanlısı Ayhan İster'in evinde yangın çıktı. Kundaklama şüphesiyle jandarma harekete geçti.

Alevlerin yükseldiği evi yangınını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma çevre güvenliğini alırken itfaiye ise yangına müdahale etti, ancak evin tamamı alevler teslim oldu ve kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

Bölgede Jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.