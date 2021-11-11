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Giriş Tarihi: 11.11.2021 16:21 Son Güncelleme: 11.11.2021 16:23

Cinayet zanlısının evi yandı!

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Cinayet zanlısının evi yandı!

Hatay’ın Altınözü ilçesi Karbeyaz mahallesinde önceki gün tartışma nedeniyle yaşanan cinayet olayının zanlısı Ayhan İster’in yaşadığı evde yangın çıktı.

Karbeyaz mahallesinde yüksek ses nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma bir kişinin ölümüne, neden oldu. Olayın birkaç gün sonrasında Karbeyaz mahallesinde bulunan cinayet zanlısı Ayhan İster'in evinde yangın çıktı. Kundaklama şüphesiyle jandarma harekete geçti.

Alevlerin yükseldiği evi yangınını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma çevre güvenliğini alırken itfaiye ise yangına müdahale etti, ancak evin tamamı alevler teslim oldu ve kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

Bölgede Jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.

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Cinayet zanlısının evi yandı!
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