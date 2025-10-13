Cinayet zanlısının kemik yaşı 19 çıktı, istenen hapis cezası müebbete yükseltildi

Olay, 2023 yılının Aralık ayında Merkez Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat Camcı (19) ile Ferdi D. arasında kız meselesi yüzünden telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fuat Camcı, Eren E. ve Yusuf S. ile birlikte Yolkonak köyüne gitti. Köye geldikleri sırada Ferdi D. ile Fuat Camcı arasında çıkan tartışma büyüdü. İddialara göre Ferdi D. ile Yusuf S., yanlarında bulundurdukları tüfekle çapraz ateşe aldıkları Fuat Camcı'yı öldürdü. Olayın ardından kaçan Ferdi D., Yusuf S. ve Eren E.'yi gözaltına alındı. Tutuklanan sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, suçta kullanılan kısa namlulu tüfeğin bulunamaması üzerine Ahmet C.G., Polat S., Onur Ş. ve Recep K. hakkında da "suç delillerini yok etme ya da değiştirme" suçlarından dava açıldı. Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaasında Ferdi D. ile Yusuf S.'nin 12 ila 18 yıl, Eren E.'nin de müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep ederken, diğer sanıklar Ahmet C.G., Polat S., Onur Ş. ve Recep K.'nin de "suç delillerini yok etme ya da değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezasını istedi.

Yargılama Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen rapora göre, suç tarihinde 17 yaşında olan Ferdi D.'nin kemik yaşının 19,5 olduğunun tespit edildiği belirtildi. Cumhuriyet savcısı, rapor doğrultusunda Ferdi D.'nin 'kasten öldürme' suçundan çocuklara yönelik uygulanan indirimlerden yararlandırılmadan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.



"BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM, GİTMELERİ İÇİNDE ÇOK UĞRAŞTIM"



Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Ferdi D., "Yaşım ile ilgili bir diyeceğim yoktur. Ben, bu olayın bu noktaya gelmemesi için çok uğraştım ama böyle oldu. Ben kimseyi öldürmek istemedim. Kimseye zarar vermek istemedim. Ben, Fuat'ın olay yerinden gitmesi için çok uğraştım. Eğer maktulü bizim köye getirmeselerdi bu olaylar olmayacaktı. Bu olaylarda bu noktaya gelmezdi. Bana telefon açılmasaydı ben gitmezdim, o da gelmezdi. Bizim için 'pusu kurdular', 'tuzak kurdu' diyorlar. Eğer ben öldürmek isteseydim, öyle bir niyetim olsaydı, köye ilk geldiklerinde ateş ederdim. İlk ateşi ben etmedim. Ben ateş etmek istemedim. Araçtan inesiye çok rahatlıkla ateş edip öldürebilirdim. Ben kavga etmemeye çalıştım. Bu olay olmasın diye çok uğraştım" dedi. Daha sonra savunma yapan Yusuf S. ise, "Dağa doğru kaçarken Ferdi, 'niye ateş ettin' diye sordu. Ben de 'elini beline attı, o yüzden ateş ettim' dedim. Ben de Ferdi'ye, 'sen niye ateş ettin' diye sorunca, 'sen ateş ettin diye ateş ettim' dedi. Bu olaydan ötürü pişmanım. Kaybolan tüfekle ilgili bir bilgim yoktur. Telefonla beni aradılar. Bende gidip teslim oldum. Evimi aradılar, evdeki tüfeklere el koydular. Ben sadece yardımcı olmak istedim. Yardımcı olmak suç ise suçluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" şeklinde konuştu.

TUTUKSUZ YARGILANAN EREN E. İSE OLAYLA İLGİSİNİN OLMADIĞINI BELİRTEREK BERAATINI TALEP ETTİ

Oğlunu planlı bir şekilde öldürdüklerini söyleyen maktul Fuat Camcı'nın annesi de, "Ben yaşamıyorum. Üçü planlı bir şekilde yavrumu öldürdüler. Benim yavrumun hiçbir suçu yoktu. Sizin vicdanınıza bırakıyorum. Üçünün de cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Camcı ailesinin avukatı Osman Yiğit Çınaroğlu ise, "Sanık Eren, kendi aracıyla maktulü öldüren Ferdi'nin yanına getirmiştir. Eren'in bagajındaki tüfekle ateş edilmesi ve maktulün vurulduktan sonra sanığı aracına alarak olay yerinden uzaklaştırması, olayda sanıklara yardım etmesi dolayısıyla Eren'in de fail olarak cezalandırılmasını talep ediyoruz. Aksi düşünülürse en azından yardım eden olarak sanık Eren'in de cezalandırılmasını ve mütalaada olduğu gibi tutuklanmasını talep ederiz" diye konuştu. Avukatlar, Cumhuriyet savcısının mütalaasını değiştirmesi üzerine ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.