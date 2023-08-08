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Giriş Tarihi: 8.8.2023 15:08 Son Güncelleme: 8.8.2023 15:11

Cinayete kurban giden Kıbrıs Gazisi törenle toprağa verildi

Kırşehir’de tartıştığı oğlu tarafından silahla vurularak öldürülen Kıbrıs Gazisi Duran Altınok, memleketi olan Değirmenkaşı Köyünde toprağa verildi.

ZAHİDE VURAL
Cinayete kurban giden Kıbrıs Gazisi törenle toprağa verildi

Kırşehir'in Değirmenkaşı Köyünde yaşanan olayda Kıbrıs Gazisi Duran Altınok (70), ile oğlu Barış Altınok (40) arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Barış Altınok babasını tüfekle vurdu. Göğsünden vurulan Duran Altınok olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Barış Altınok sabah saatlerinde bir bahçede saklanırken Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Duran Altınok'un naaşı Değirmenkaşı Köyü merkez camiinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

BABASI EVLENMESİNE İZİN VERMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Katil zanlısı Barış Altınok'un psikolojik tedavi gördüğü ve 3 aydır ilaçlarını almadığı, evlenme isteğine babasının karşı çıkması yüzünden tartışma yaşadıkları iddia edildi.

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Cinayete kurban giden Kıbrıs Gazisi törenle toprağa verildi
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