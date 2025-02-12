Cinayete kurban giden Muhammed’in katiline müebbet hapis istendi

Esenyurt'ta yaşayan Muhammed Ali Polat, geçtiğimiz yıl bir anda kayıplara karıştı. Ailesi Polat hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Polat her yerde aranırken acı haber 4 gün sonra geldi. Muhammed Ali Polat'ın Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir günlük kiralık dairede silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan Polat'ın günlük kiralık dairede 4 gün boyunca işkence gördüğü de iddia edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayete ilişkin polis ekiplerinin gözaltına aldığı 4 kişiden biri olan İbrahim Y., Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti. İbrahim Y., ifadesinde: "Muhammed ile bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Kalacak yer aradığı için kaldığım eve davet ettim. Arkadaşım ve Muhammed uyuşturucu kullandı ve sebepsiz yere bana musallat olmaya başladılar. Muhammed'in belinde silah da vardı. Evden kaçmak istediğim için silahı aldım. Kapıya yöneldim. Kapıyı tuttu. Omzunu hedef alarak ateş ettim ve sonra evden kaçtım" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Cinayete ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezleke iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılık hazırladığı iddianamede İbrahim Y'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsini istedi.