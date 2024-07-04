Cinayete neden olan prefabrik ev kundaklandı

Adana'da kaynakçılık ve kebapçılık yapan 4 çocuk babası Burak Kayacan (36) deprem korkusu yaşayan halası Hülya Aktaşlı ve ailesi için kendi evinin 50 metre ilerisindeki arsaya prefabrik ev yaptı. İddiaya göre Kayacan işçilik masrafı olarak istediği 300 bin lirayı 1 yıl geçmesine rağmen halasından alamayınca taraflar arasında husumet oluştu. 3 gün önce tekrar alevlenen kavga da Kayacan, öldü 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Emre Kaan Aktaşlı (27) ile Ali Timoçin (22) ise birbirlerini suçlayarak, silahı kullananın kendileri olmadığını iddia etti. Adliyeye sevk edilen Aktaşlı ile Timoçin tutuklandı, diğer 4 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Kayacan'ın ölümüne neden olan prefabrik evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

EL EMEĞİNİ ALAMADI

Kaynakçılık ve kebapçılık yapan 4 çocuk babası Burak Kayacan, deprem korkusu yaşayan halası Hülya Aktaşlı için evinin karşısındaki belediyenin arsasına prefabrik ev yaptı. Halası ve eniştesi Kemal A.'dan (59) 300 bin liralık masrafını alamayan Kayacan, telefonla aradığı halasından, iddiaya göre, "Parayı ödemeyeceğiz, orası bizim evimiz" yanıtını aldı. Bunun üzerine Burak Kayacan, "Bu evi yıkarım, size de yar etmem" diyerek tepki gösterdi.

SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

Konuşmanın ertesi günü olan 1 Temmuz'da Kemal A., oğlu Emre Kaan Aktaşlı, yeğeni Akın A. (26) ve tanıdıkları Ali Timoçin, Mehmet Taha A. (22) ve Sebahattin G. (22), Kayacan'ın Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi Topalak Sokak'taki evine geldi. Çıkan kavgada Kayacan, tabancayla göğüs ve karnından vurularak öldürüldü. Kayacan'ın karşılık verdiği Kemal Aktaşlı ise bacağından yaralandı. Kavgada ayrıca Kayacan'ın bacanağı Mahmut Demir (46) de ayağından vuruldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saklandıkları adreslere yaptığı baskında 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Damadının kucağında can verdiğini belirten Fadime Yıldız, "Avluya çıktığımda, Burak yere sırtüstü düşmüştü. 'Burak' diye seslenip, kucağıma aldım ancak ölmüştü. İyilik yaptı, karşılığında kötülük buldu. Allah onları bildiği gibi yapsın. Sabi çocuklarının vebalini nasıl çekecekler? Torunlarımı perişan ettiler, bizi yaktılar. Bir hayvanı vuramazsın, nasıl kıydınız ona? Bu yaz sıcağında bizi yaktılar" diyerek gözyaşı döktü.

EVİ KUNDAKLADILAR

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 2 Temmuz gecesi Kayacan'ın ölümüne neden olan prefabrik evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

SUÇU BİRBİRİNİN ÜZERİNE ATTILAR

Öte yandan hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Kemal A., Burak Kayacan'a borcunun olmadığını, parayı ödediğini öne sürdü. Emre Kaan Aktaşlı ile Ali Timoçin ise birbirlerini suçlayarak, silahı kullananın kendileri olmadığını iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aktaşlı ile Timoçin tutuklandı, diğer 4 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.