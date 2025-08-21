Cinayeti aydınlatan kaçırma görüntüleri

İstanbul Büyükçekmece'de cesedi inşaat halindeki bir villanın bahçesinde gömülü bulunan Afganistan uyruklu Nametullah S. cinayetinin aydınlatılmasını sağlayan görüntüler de ortaya çıktı. Kayıtta, Nametullah S.'nin 3 kişi tarafından başından ve belinden tekmelenerek zorla bir araca bindirildiği görülüyor. Görüntülerin 18 Haziran'da sosyal medyada yer alması üzerine polise teslim olan Cebrail K. ile 2 yeğeni, "Biz Afgan Ali olarak bildiğimiz kişiyi yolda gördük. Bize 10 bin lira borcu vardı. Paramızı isteyince küfür etti. Biz de onu alıp karakola götürmek için otomobile bindirdik. Ancak çok sarhoştu, yolda bu niyetimizden vazgeçip onu indirdik" ifadelerini kullandı. Şüpheliler, haklarında kimsenin şikâyetçi olmaması üzerine adliyede serbest bırakıldı.

Ancak 2 Temmuz'da polise konsolosluk aracılığıyla başvuran bir kişi, yeğeninden bir aydır haber alamadıklarını, sosyal medyada zorla bir araca bindirilen kişiye çok benzediğini söyledi. Savcılık talimatıyla Cebrail K., yeğenleri Muhammet Y.K. ve Nejat K. bir kez daha gözaltına alındı. Şüpheliler benzer ifadeler verdi ancak bu kez kuvvetli şüphe nedeniyle tutuklandılar. Cep telefonu HTS kayıtlarını inceleyen polisin, Büyükçekmece Kumburgaz'da 4 metre derinlikte gömülü bulduğu cesedin Nametullah S.'ye ait olduğu DNA testiyle de kesinleşti. Yeniden ifadesi alınan Cebrail K. suçunu itiraf etti. Daha önce 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan tutuklanan Cebrail K. ile yeğenleri, bu kez 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.