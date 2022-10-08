Cinayeti gizlemek için yangın çıkarmış!

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında önceki gün sabah saatlerinde yangın çıktı. Evden çıkan duman ve alevleri gören vatandaşların yapmış olduğu ihbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, ,itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına aldıktan sonra, olay yerinde yapılan incelemelerde Gebze Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğrenci olan 17 yaşındaki genç kızın da hayatını kaybettiği belirlendi. Yangını ve genç kızın ölümünü şüpheli bulan emniyet güçleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Daha sonra genç kızın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Yangın esnasında Büşra'nın annesi Aylin Çetin ve kız kardeşiyle birlikte yaşadığı evde, yalnız olduğu belirlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yapılan ilk incelemeler sonrasında, genç kızın cinayete kurban gitmiş olabileceği yönünde şüpheler üzerine, soruşturma derinleştirildi. Genç kızın cenazesi yapılan adli işlemler sonrası ailesine teslim edilerek, Köşklü Çeşme Mahallesinde bulunan Hatipdüzü Camii de kılınan öğle namazı sonrası gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

CİNAYET İŞLEYİP KUNDAKLADI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olayın ardından başlatmış olduğu araştırmalar sonucu, yangından 2 saat sonra olayı aydınlattış Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu, Genç kız evde yalnız bulunduğu esnda annesinin eski erkek arkadaşı olan T.Y'nin geldiği, annesi ile görüşmek istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı, bunun üzerine T.Y'nin genç kızı bıçaklayıp boğduktan sonra delilleri karartmak için hem Büşra'nın bedeninin hem de bulunduğu odayı ateşe verdiğini tespit etti. Kaçma hazırlığında olduğu belirlenen T.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adli mercilere sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine kondu.