Cinayeti işlediğini itiraf etti!

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada 20 Şubat 2024 tarihinde Ömer Karaman'ı sahilde yürürken silahla karnından tabancayla 5 kurşunla vurarak ölümüne sebep olan tutuklu sanık Mustafa E. araçla Antalya'ya götüren İhsan A. sanık Mustafa E. evinde misafir eden Emirhan C. Seydişehir Kapalı cezaevinde sanık Mustafa E. nişanlısı Pınar Ö. Tarsus cezaevinden SEBGİS ile katılırken, Ömer Karaman'ı öldürmek suçundan 4 ay sonra tutuklanan sanık Cesur, tutuklu bulunduğu Konya Ereğli Cezaevinden Jandarma kolluk kuvvetlerince mahkemede hazır edilirken Adliyede Polis güvenlik önlemleri alınarak salona Çevik Kuvvet ekipleri hazır bulundu. Duruşmaya öldürülen Ömer Karaman'ın eşi yakınları avukatları katılırken mahkemede sanık yakınları ve avukatları hazır bulundular. Toplam 9 avukat mahkemede hazır bulundu.

ÖMER KARAMAN'A BORCUMU ÖDEDİM

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dün yapılan ilk duruşmaya Ömer Karaman'ın öldürülmesi olayında tutuklu yargılanan Cesur C, sanık sandalyesinde verdiği ifadesinde, Bu olayla ilgisi olmadığını ölen Ömer Karaman'a borcum olan 6 Milyon TL ödedim Karaman'a Daire araç ve hatlı otobüsü verdim. Cesur C. Yılmaz K. daha evvel benim yanımda çalışıyordu işlerim bozulunca kendisine yanımdan ayrılmasını istedim. Ondan sonra kendisiyle görüşmedim" dedi.

YILMAZ NEDEN YURT DIŞINA KAÇTI?

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı sanık Cesur C.'nin yanında çalışan Yılmaz K. Ömer Karaman'ın öldürülmesinin ardından neden yurt dışına kaçtığını sorması üzerine sanık Cesur C. "Benim işlerim bozulunca bir müddet kendisiyle görüşmedim bu olaydan 4 ay sonra bende tutuklandım. Yılmaz K.'nın Yurt dışına neden kaçtığını bilmiyorum" dedi.

MAHKEMEDE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Taksirle Adam Öldürmek suçundan yargılanıyorsun 20 Şubat 2024 tarihinde öldürülen Ömer Karaman'la ilgili neler biliyorsunuz sorusu üzerine sanık Mustafa E. Seydişehir cezaevinden SEGBİS' le verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Emniyette susma hakkımı kullandım Ömer Karaman'ı Kasten Öldürmek istemedim ağır yaralamak istedim. Karaman ailesine bu olayı yaşattığım için özür diliyorum" dedi.

SİLAHI CESUR C. SATIN ALDI

Alanya 2 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Karaman'ı öldürdüğünü itiraf eden tutuklu sanık Mustafa E. silahı nereden temin ettin diye sorması üzerine sanık Mustafa E. "Cesur C. kendisi benden 1 yıl önce silah istedi Silah İstanbul'dan getirildi. Silaha 160 milyon verdi. Silahı bir süre üstümde taşıdım."

BANA 5-6 MİLYON VERECEĞİNİ SÖYLEDİ

Sanık Mustafa E Duruşmada SEGBİS ile verdiği ifadesinde Cesur C. "Ömer Karaman'ı öldürmem için bana bir daire parası olan 5-6 milyon vereceğini söyledi. Kendisi beni tehdit etti. Yapmazsan Beni öldürmekle tehdit etti. İddiasında bulundu dayısı olan Yılmaz K. aracılığı ile Cesur C tanıştığını söyledi. Cesur bana Öldürdüğüm Ömer Karaman'ın fotoğrafını verdi."

SAHİLDE GÖRDÜM KARNINDAN VURDUM

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Karaman'ı nasıl vurduğunu takip edip etmediğini sorması üzerine sanık, "Mustafa E. bir ay önce öldürmek için karar almıştım. Sahilde gezerken Ömer Karaman'ı bankta otururken yanından geçtim ikinci defa geçerken yüzüne bakarak yanımda taşıdığım silahla yakın mesafeden ateş ettim. Yanındaki bir kişi ise beline sarıldı, silahı var zannettim ateş ettim oda yere düştü. Olaydan sonra kaçtım taksiye bindim, indim. Yolda Cesur C. kardeşi Şaban C. kaynı olan Ali K. ile karşılaştım. Onun bu olaydan haberi yoktu. Müşterisi vardı, beni tepeye bırakmasını istedim ve bıraktı. Daha sonra Antalya'da arkadaşım olan Emirhan C. yanına gitmek için ona telefon ettim. Beni Antalya'ya İhsan A. götürdü, daha sonra İhsan A. yanımdan ayrıldı. Arkadaşım Emirhan saniyedeki arkadaşları karşıladı. Daha sonra Emirhan'ın evine gittim üçüncü gün yakalandım.

EVİMDE MİSAFİR ETTİM TUTUKLANDIM

Alanya 2 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Duruşmada tutuklu bulunduğu Seydişehir cezaevinden SEGBİS ile katılan sanık Emirhan C. Tasarlayarak Kasten Adam Öldürmeden Yardım ve Yataklık yapmak suçundan yargılanıyorsun diye sorması üzerine Sanık Emirhan C. "Mustafa E. bana telefonla Antalya'ya geleceğini söyledi, bende Kumluca da çalışıyordum. Antalya'dan iki saat sürüyor bende sanayideki arkadaşlara telefon ederek çocukluk arkadaşım olan Mustafa'yı karşılamalarını istedim. Bende Antalya'ya geldim Mustafa'yla bir şeyler içtik sonra eve geldik, evimde eşim ve çocuğum vardı. Bir akşam misafir ettim, ikinci akşam Mustafa'ya söyledim ben işe gideceğim dedim. Oda anladı bana ev bulmamı istedi. Mustafa bana bu olaydan hiç bahsetmedi. Mustafa E. İ. evde maç izliyordu, cinayet işleyen adam televizyonda maç izledi. İkinci günü bana Alanya'da başıma bir şeyler geldi dedi. Alacak verecek meselesinden dedi. Alanya Haberlerinde okudum cep telefondan indirdim kendisine gönderdim Ölen kişiyi tanımam Ailesine baş sağlıyı diliyorum ben 14 aydır ceza evindeyim hiç suçum yok evimde misafir ettim tutuklandım ben suçsuzum ben suçu kabul etmiyorum tahliyemi isterim" dedi.

CİNAYETTEN ÖNCESİ KAHVALTI YAPMIŞ

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seydişehir ceza evinden SEGBİS ile katılan sanık İhsan A. Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme ve Yardım ve yataklık suçundan yargılanıyorsun diye sorması üzerine sanık İhsan A. kendisinin kuyumcu ustası olduğunu emlakçılık ve araç kiralama işi yaptığını söyledi. Sanık İhsan A. "Olaydan önce Ben, Mustafa, Yılmaz 25 metre üstünde bir yerde hep beraber kahvaltı yaptıklarını kullanılan araç Yılmaz K. tarafından kiralandığını daha önce günlük araç kirasının bin TL olması aylık çok pahalı olmasının ardından Mahmutlarda aylık 16 bin TL araç bulduklarını, Yılmaz K. ehliyetinin olmadığını bazı dosyalarından dolayı ehliyet almadığını söyledi. Sanık, "Bu araçla önce Mustafa E. sahilde bıraktım, daha sonra Mustafa E. bana telefon ederek Antalya'ya gideceğini kendisinin konum atarak Tepe mahallesinden almamı istedi. Bende aracın oğlumda olduğunu söyleyerek biraz beklemesini söyledim. Bende motosiklet vardı, bende kilolu olduğum için ikimiz sığmazdık daha sonra oğlum gelerek aracı aldım, bendeki motosikleti oğluma verdim daha sonra araçla Mustafa E. Antalya'ya bıraktım. Alanya'ya geldiğimde polisler beni yakaladı" dedi.

PINAR CİNAYETİ ABLALARI SÖYLEDİ

Alanya 2 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tarsus cezaevinde tutuklu sanık Pınar Ö Tasarlayarak Kasten Adam Öldürmeden Yardım ve yataklık suçundan yargılanıyorsun olayla ilgili bildiklerini anlatılmasını istedi Pınar Ö, sanık Mustafa E. Nişanlı olduklarını yakında evleneceklerini söyledi. Adana'ya gelmiş benden konum istedi bende kabul ettim. Mustafa E Alanya'ya gideceğini Burada bir adam herkesin malına çöküyormuş dayısı Yılmaz K bir restoranda darp etmişler bana onu anlattı işleri halledeceğini söyledi. Cinayetten hiç haberim olmadı Mustafa yurt dışında yaşayacağını söyledi onunla İstanbul' da onunla evlenecektik mutlu olmak istiyordum Azmettirici dayısı olabilir Mustafa'nın Alanya'da cinayet işlediğini ablaları bana söyledi. dedi.

EN AĞIR CEZA ALMASINI İSTEDİ

Duruşmada öldürülen Ömer Karaman'ın eşi Fulya Karaman eşinin çok iyi insan olduğunu herkese yardım ettiğini 3 çocuklarıyla yaşadıklarını sanık Mustafa E. "En ağır ceza almasını istiyorum, kocasını öldüren kişinin fotoğrafını bana polisler gösterdi, bu kişiyi daha önce kocasını yazıhanede gördüğünü söyledi. Cesur C'yi görmedim, Yılmaz K.'yı duydum alacak verecek meselesi yoktur."

ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILSIN

Fulya Karaman'ın avukatı Ömer Karaman'ı silahla vurarak ölümüne sebep olan sanık Mustafa E. Üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

SANIK AVUKATLARI MÜVEKKİLLERİNİN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanıklar Cesur C., Emirhan C., İhsan A., Pınar Ö., Ömer Ş. ve Yılmaz K.Adli Kontrol şartıyla tahliyelerine, Ali K.'nın bu olayda hiç ilgisi olmadığından beraatine karar verilmesini istediler.

ARAR KARARLA 2 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Alanya 2 Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti yaklaşık 7 saat süren duruşmada ara kararda Emirhan C. ve İhsan A, Adli kontrol şartıyla tahliyelerine, tutuklu yargılanan sanıklar Cesur C, Mustafa E ve Pınar Ö. Tutukluluk hallerinin devamına Kırmızı bültenle aranan ve Yunanistan'da yakalanan Yılmaz K. Türkiye'ye getirilmesi için Adalet ve İçişleri Bakanlığına yazıyla bildirilmesine, ilk duruşmaya katılmayarak çocuğunun hasta olduğunu beyan eden Ömer Ş, Vedat E, ve Ali K, ikinci celseye gelmesi için davetiye çıkartılmasına duruşmanın 4 Ağustos saat 09.30'da görülmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'nın Güller pınarı Mahallesi, Ahmet Tokuş Bulvarı sahil yolunda 20 Şubat 2024 yılında Ömer Karaman'ın ve V.A.M.E. ile arasında çıkan tartışması sonucu silahla ateş edilerek yaralanırken, karnından vurulan Ömer Karaman, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Ayağından yaralanan V.A. sağlık durumunun ise iyi olduğu hastanede tedavisi sürerken belirtilen olayın cinayet zanlısı M.E ve olayla bağlantısı olan 10 şüpheli Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesine sevk edildiler Nöbetçi mahkemede 7 kişi serbest bırakılırken 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Ömer Karaman'ın öldürülmesi olayında Antalya da yakalanan sanık Mustafa E. Emirhan C. İhsan A. Alanya Adliyesi Nöbetçi Sulh ceza hakimliğince tutuklanırken ve sanık Mustafa E. nişanlısı Pınar Ö, Adana ilinde yakalanarak tutuklandı.

CESUR C. 4 AY SONRA TUTUKLANDI

Sahilde 20 Şubat 2024 tarihinde 5 kurşunla karnından ağır yaralanan Ömer Karaman hastanede yaşamını kaybettikten sonra Savcılık olayı derinleştirerek ölen Ömer Karaman ile bağlantısı olduğu iddia edilen Cesur C. Savcılık talimatıyla yakalanması talimatı verilmesi üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Cesur C. ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Cesur C. Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.