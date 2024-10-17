Cinayeti itiraf edip sonra reddetmişti! Ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanacak

Olay, 19 Mayıs'ta Halıdere Eski Köy Yolu Caddesi'nde yaşandı. Kamyonetin uçuruma yuvarlandığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kamyonetin birkaç metre ilerisinde Rümeysa Meriç Özcan'ın boynuna ip dolanmış halde cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemeler sonrası Rümeysa'nın ölümünde şüpheli görülen Tunay A. ve olay sırasında yanında olduğu belirtilen Eşref K., Yaser A.A., Ceylan Ç. ve Kibar N.K. gözaltına alındı. Tunay A. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Olayla ilgili detaylı otopsi raporunun henüz çıkmadığı da bildirildi.

KAZA OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Emniyetteki ifadesinde Tunay A., olay gecesini tüm soğukkanlılığıyla anlattı. Rümeysa ile alkol aldıktan sonra Yuvacık'a gittiklerini, ardından Rümeysa'nın iki kız arkadaşını da yanlarına alarak Karamürsel'e eğlenceye gittiklerini belirtti. Eğlence mekanına giriş yapamadıkları için geri döndüklerini söyleyen Tunay A., kızları bıraktıktan sonra Rümeysa ile Değirmendere'deki bir inşaata gidip arabada oturduklarını anlattı. Daha sonra Rümeysa'nın kendisini manzaralı bir yere götürmek istediğini söyleyerek Halıdere'ye gittiklerini ifade etti. Olayın detaylarında ise Tunay A., Rümeysa'nın aracın el frenini indirerek aracı şarampole yuvarladığını iddia etti. Yardım edemediğini ve telefonunun şarjı bittiği için kimseyi arayamadığını belirten sanık, kazaya müdahale edemediğini savundu.

İTİRAF ETMİŞTİ

Olay yerinde yapılan incelemede Rümeysa'nın boynunda araca bağlı bir ip bulunması üzerine, Tunay A. suçlamalar karşısında farklı bir ifade vermeye başladı. Rümeysa'nın kendisine tehditlerde bulunduğunu ve ardından bir kavga çıktığını belirtti. Bu esnada Rümeysa'nın boynuna ip doladığını ve ardından bayıldığını söyledi. Amacının Rümeysa'yı kontrol altına almak olduğunu ileri süren sanık, kazaya kaza süsü vermek için aracı elektrik direğine çarpmak istediğini, ancak aracın uçuruma yuvarlandığını iddia etti. Tüm bunların ardından yaşadığı pişmanlığı dile getiren Tunay A., olayı tam olarak hatırlayamadığını öne sürdü.

SAVCILIKTA REDDETTİ

Savcılık ifadesinde ise Tunay A., emniyette verdiği ifadeyi reddederek, baskı altında itiraflarda bulunduğunu iddia etti. Emniyette darp edildiğini ve avukatını değiştirmeye zorlandığını belirten sanık, olay anında kazanın tamamen Rümeysa'nın hatası sonucu gerçekleştiğini savundu. Aracın hareket ettiğini duyduğunda tuvalet ihtiyacını giderdiğini belirten Tunay A., yardım aramak için olay yerinden koşarak uzaklaştığını söyledi.

AĞILAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, Tunay A. hakkında "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kadına karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanığın, hem cinsel saldırı girişimi hem de cinayet işleyemediği için öfkeye kapılarak olayı gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Diğer yandan, olayla bağlantılı diğer şüpheliler Eşref K., Yaser A.A., Ceylan Ç. ve Kibar N.K. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Sanığın önümüzeki günlerde yargılanmasına başlanacak.