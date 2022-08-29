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Giriş Tarihi: 29.8.2022 11:17 Son Güncelleme: 29.8.2022 13:19

Son dakika! Başından vurularak öldürülmüştü! Cinayeti kırmızı örtü çözdü

Son dakika haberleri: Adana'da kullanılmayan evin bahçesinde başından vurularak öldürülmüş halde bulunan Ali Haydar Sezgin’i (32) öldürdükleri iddia edilen şüphelilere kırmızı örtüden ulaşıldı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Son dakika! Başından vurularak öldürülmüştü! Cinayeti kırmızı örtü çözdü

SON DAKİKA HABERLERİ: Adana Seyhan ilçesinde 24 Ağustos'ta vatandaşlar kullanılmayan bir evin bahçesinde ceset görüp, polise haber verdi. Ekipler, cesedin başından tek kurşunla vurulduğunu ve üzerinin kırmızı bir örtüyle örtüldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada cesedin Ali Haydar Sezgin'e ait olduğu tespit edilirken, olayda kullanılan tabanca bulunamadı.

CİNAYETİ "KIRMIZI ÖRTÜ" ÇÖZDÜ

Olayı aydınlatmak için Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, Sezgin'in ölmeden önce görüştüğü Ahmet Çakar'ın (19), aynı mahalledeki evine baskın yaptı. Adreste yapılan aramada Sezgin'in cesedinin üzerine örtülen kırmızı örtünün aynısından bulundu.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Çakar'ın, Ahmet Çakantimor (20) ve Mürsel Can'ın (36) olay günü cinayet mahallinde görüldüklerini, sonrasında ise Yusuf G.'nin (27) evine gittiklerini belirledi.

"SİLAHI SAKLADIM"

Ekipler Yusuf G.'nin evine baskın yaptı. Operasyonda, 4 şüpheli ile birlikte Mercan C. (36) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Yusuf G., "Olaydan önceki gece evimde kaldılar.

Olay günü ise Ali Haydar'ı vurduktan sonra ellerinde silahla tekrar bana geldiler. Silahı da ben sakladım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Çakantimor, Ahmet Çakar ile Mürsel Can tutuklandı.

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Son dakika! Başından vurularak öldürülmüştü! Cinayeti kırmızı örtü çözdü
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