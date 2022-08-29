Son dakika! Başından vurularak öldürülmüştü! Cinayeti kırmızı örtü çözdü

SON DAKİKA HABERLERİ: Adana Seyhan ilçesinde 24 Ağustos'ta vatandaşlar kullanılmayan bir evin bahçesinde ceset görüp, polise haber verdi. Ekipler, cesedin başından tek kurşunla vurulduğunu ve üzerinin kırmızı bir örtüyle örtüldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada cesedin Ali Haydar Sezgin'e ait olduğu tespit edilirken, olayda kullanılan tabanca bulunamadı.
CİNAYETİ "KIRMIZI ÖRTÜ" ÇÖZDÜ
Olayı aydınlatmak için Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, Sezgin'in ölmeden önce görüştüğü Ahmet Çakar'ın (19), aynı mahalledeki evine baskın yaptı. Adreste yapılan aramada Sezgin'in cesedinin üzerine örtülen kırmızı örtünün aynısından bulundu.
"SİLAHI SAKLADIM"
Ekipler Yusuf G.'nin evine baskın yaptı. Operasyonda, 4 şüpheli ile birlikte Mercan C. (36) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Yusuf G., "Olaydan önceki gece evimde kaldılar.
Olay günü ise Ali Haydar'ı vurduktan sonra ellerinde silahla tekrar bana geldiler. Silahı da ben sakladım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Çakantimor, Ahmet Çakar ile Mürsel Can tutuklandı.