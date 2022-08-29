Son dakika! Başından vurularak öldürülmüştü! Cinayeti kırmızı örtü çözdü

SON DAKİKA HABERLERİ: Adana Seyhan ilçesinde 24 Ağustos'ta vatandaşlar kullanılmayan bir evin bahçesinde ceset görüp, polise haber verdi. Ekipler, cesedin başından tek kurşunla vurulduğunu ve üzerinin kırmızı bir örtüyle örtüldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada cesedin Ali Haydar Sezgin'e ait olduğu tespit edilirken, olayda kullanılan tabanca bulunamadı.