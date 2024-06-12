Cinayeti polisin titiz çalışması çözdü

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bahçelievler Mahallesi 702 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan 80 yaşındaki Gülistan Avcı'nın dün ikametinde bıçaklanarak öldürüldüğü hatırlatıldı.
Yapılan çalışmalarda, "kasten öldürme" olayını gerçekleştirdiği tespit edilen O.T'nin olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalandığı belirtilen açıklamada, olay sonrası konudan haberdar olan fakat suçu bildirmeyen, şüphelinin 4 yakınının da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli O.T, eşi B.T, annesi S.T. ile kardeşi G.T. ve M.K.T. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, şüpheliyi bölgedeki güvenlik kameraları ve luminol (kan lekesinin tespiti) incelemesiyle tespit ettiği, öldürülen Gülistan Avcı'nın da şüphelilerin komşusu olduğu öğrenildi.