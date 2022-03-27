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Giriş Tarihi: 27.3.2022 11:44 Son Güncelleme: 27.3.2022 11:56

Cinayetin altından yasak aşk çıktı! Kayınpeder her şeyi bir bir anlattı

Cinayetin altından yasak aşk çıktı! Kayınpeder her şeyi bir bir anlattı

İstanbul Çekmeköy'de yaşanan olayda, Salih K. yanında çalışan işçisi Engin Ö.'yü tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı her yerde aranırken Salih K.'nın babası gelininin Engin Ö. ile ilişki yaşadığını ve oğlunun da cinayeti bu yüzden işlemiş olduğunu ifade etti. Düzce'ye gittiği belirlenen Salih K. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Çekmeköy, Soğukpınar Mahallesi'nde 24 Mart 2022 tarihinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda Salih K., yanında çalışan işçisi Engin Ö.'yü göğsünden tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli olaydan sonra otomobiline binerek kaçtı.

KAYINPEDER ANLATTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra başlattıkları soruşturmada şüpheli Salih K.'nın babası M.K. gelini D.K.'nın Engin Ö. ile gönül ilişkisi yaşadığını, oğlunun bunu öğrendiğinde cinayet işlemiş olabileceğini söyledi. Öte yandan kameralar yardımıyla takip edilen şüphelinin otomobilinin Düzce'ye gittiği belirlendi. Burada düzenlenen operasyonla Salih K., olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul'a getirilen şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde yapıldı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Cinayetin altından yasak aşk çıktı! Kayınpeder her şeyi bir bir anlattı
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