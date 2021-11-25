Cinayetin canlı tanığı ilk kez konuştu: Salon buz kesti!

"DUYGUSAL İLİŞKİMİZ VARDI"
Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada katil zanlısı Mevlüt Koyuncu, SEGBİS aracılığı ile katılırken, ölen Hakan Ökten'in kardeşleri ile taraf avukatları şikayetçi bölümünde hazır bulundu. Cinayet anında Hakan Ökten ile birlikte olan Havva B. ilk kez mahkemeye gelerek yaşadıklarını anlattı. Salon buz kesti. Havva B, Hakan Ökten ile ilişki yaşadıklarını itiraf etti. 1999 yılından buyana Hakan'ı tanıdığını eşi ve ailesi ile de görüştüğünü söyledi. Olay akşamı Hakan'ın cinayet akşamı kendisini sözleştikleri yerden alıp hayvanat bahçesine gittiklerini söyledi.
"HAKAN'I GÖĞSÜNDEN VE SIRTINDAN VURDU"
Havva B, Hakan ile araçta otururken Mevlüt Koyuncu'nun yanlarına gelerek 'Burada zina mı yapıyorsunuz' diyerek kendilerine küfrettiğini söyledi. Hakan'ın araçtan inerek cinayet zanlısını gitmesi için uyardığını ancak Koyuncu'nun küfür ile karşılık verdiğini anlatan Havva B, "Hakan araçtan indi. Küfürle adama karşılık vererek uzaklaşması için hafif ittirdi. Bu sırada katil belindeki silahı çıkarıp Hakan'ın göğsüne bir el ateş etti. Hakan dönerek kaçmaya çalıştı. Bu kez arkasından ateş etti. Yere düştü. Bana 'Kaç canını kurtar. Bu adam seni de öldürecek.' Dedi, İkinci eşini aramamı istedi." şeklinde ifade verdi.
"NAMLUYU BANA DOĞRULTTU"
Havva B. araca bindiği sırada Mevlüt Koyuncu'nun bu kez aracın önüne geçerek namluyu kendisine doğrulttuğunu söyledi. Katil zanlısına "Beni çocuklarıma bağışla' diye yalvardım. Tam tetiğe basacakken bana ağır küfürler etti" dedi.
Aracı güçlükle çalıştırıp birkaç metre geri gittiğin de belirten Havva B. "Sonra geri döndüm. Hakan kanlar içinde yatıyordu. Onu çekerek araca bindirdim. Üstüm kan oldu. Bu sırada ikinci eşini ve 112'yi aradım. Yola doğru çıkarken iki kişi geldi. 'Yardım edin' diye yalvardım. Onlar yardım etmek yerine bizi cep telefonu ile çekmeye devam ettiler. Sonra ambulans geldi. Hakan'ı hastaneye götürdü" diye konuştu. Havva B. cinayet zanlısından şikayetçi olduğunu söyledi.
SALON BUZ KESTİ
Mahkeme Başkanının Havva B.'ye "Hakan ile ilişkiniz var mıydı? Senin çıplak görüntünü çekmiş miydi? Görüşmek için aramızda özel telefon hattı var mı?" sorusuna Hava B. önce cevap vermek istemedi. Başkan'ın burada cinayet yargılaması yaptıklarını gerçeğin ortaya çıkması gerektiğini belirterek uyarması üzerine Havva B. "Evet vardı. Görüntümü çekmişti. Bizi onun evinde Hakan'ın ikinci eşi yakalamıştı. Yakınları ilişkimizi biliyordu" dedi. Bu ifadeler karşısında salon buz kesti. Hakan Ökten'in eşi ve kızları gözyaşlarına boğuldu. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
NE OLMUŞTU?
Korkunç cinayet, 20 Mayıs'ta Kepez ilçesi Antalya Bulvarı'nda meydana gelmişti. Hakan Ökten ile Havva B, bir araçla saat 20.30 sıralarında ormana gitmiş, bu sırada yanlarına Mevlüt Koyuncu gelerek, iddiaya göre sebepsiz yere, üzerindeki tabancayı çıkartıp 3-4 el ateş etmişti. Kanlar içinde kalan Ökten'i Havva B, araçla yolda kendisini karşılayan ambulansa teslim etmişti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hakan Ökten yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 6 çocuk babası olan Ökten'in cenazesi, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verilmişti.
OPERASYONLA YAKALANMIŞTI
Cinayetin ardından çalışma başlatan polis, cinayet zanlısı Mevlüt Koyuncu'nun Uncalı Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirlemiş ve adrese operasyon düzenlemişti. Operasyonda cinayeti işleyen Koyuncu'yu gözaltına alınmış, ilk sorgusunda daha 2000 yılında da İstanbul'da işlediği cinayet nedeniyle 20 yıl hapis yattığı, pandemi sürecinde cezaevinden salıverildiği ortaya çıkmıştı. Emniyetteki sorgusunun ardından cinayet zanlısı tutuklanmıştı.