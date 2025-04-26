Haberler Yaşam Haberleri Cinayetin failleri arttı: 1 kişi öldürmüştü, 8 kişi daha yakalandı
Giriş Tarihi: 26.4.2025 15:58 Son Güncelleme: 26.4.2025 16:08

Cinayetin failleri arttı: 1 kişi öldürmüştü, 8 kişi daha yakalandı

Gaziantep'te 5 ay önce kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kişinin ölümüyle ilgili cinayete azmettirme, kasten öldürme suçuna iştirak ve delilleri karartma suçundan 8 kişi daha tutuklandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Cinayetin failleri arttı: 1 kişi öldürmüştü, 8 kişi daha yakalandı

Oğuzeli İlçesinin Kaşyolu Mahallesinde 13.10.2024 tarihinde meydana gelen olayda Ş. B. kardeşi U.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgi yakalanan şüphelinin, maktulü tek başına araca bindiremeyeceği ve olay yerinde başka bir şahıs veya şahısların olabileceği şüphesi üzerine 5 ay boyunca yapılan teknik takip ve saha çalışması sonucu H.A., Z.A., D.B., A.B., S.B., C.B., Ş.A. ve M.A. isimli şahısların; kasten öldürme suçuna iştirak, suça yardım yataklık, suç delillerini karartma ve U.B. isimli şüpheliyi kasten öldürmeye azmettirdikleri tespit edildi.

Şüpheli şahıslar, ikametlerine eşzamanlı yapılan baskınlarda yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadakş çapraz sorguda kasten öldürmeye yardım yataklı ettikleri ve suç delillerini kararttıklarını itiraf eden şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cinayetin failleri arttı: 1 kişi öldürmüştü, 8 kişi daha yakalandı
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