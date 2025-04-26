Cinayetin failleri arttı: 1 kişi öldürmüştü, 8 kişi daha yakalandı

Oğuzeli İlçesinin Kaşyolu Mahallesinde 13.10.2024 tarihinde meydana gelen olayda Ş. B. kardeşi U.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgi yakalanan şüphelinin, maktulü tek başına araca bindiremeyeceği ve olay yerinde başka bir şahıs veya şahısların olabileceği şüphesi üzerine 5 ay boyunca yapılan teknik takip ve saha çalışması sonucu H.A., Z.A., D.B., A.B., S.B., C.B., Ş.A. ve M.A. isimli şahısların; kasten öldürme suçuna iştirak, suça yardım yataklık, suç delillerini karartma ve U.B. isimli şüpheliyi kasten öldürmeye azmettirdikleri tespit edildi.

Şüpheli şahıslar, ikametlerine eşzamanlı yapılan baskınlarda yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadakş çapraz sorguda kasten öldürmeye yardım yataklı ettikleri ve suç delillerini kararttıklarını itiraf eden şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.