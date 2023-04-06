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Giriş Tarihi: 6.4.2023 14:03 Son Güncelleme: 6.4.2023 14:25

Cinayetin nedeni aldatma çıktı! Koluna öldürdüğü eşinin ismini yazdırmış

Konya’da eşi Ebru Gürpe’yi (33) sokak ortasında katleden Yılmaz Gürpe’nin (32) cinayeti eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için işlediği ortaya çıktı. Katil zanlısının çocuğunun annesinin eve bir erkek aldığını söylemesi üzerine sinirlenip, araç kiralayıp, yolda karşılaştığı eşini öldürdüğü öğrenildi. Yılmaz Gürpe’nin çok seviyorum dediği eşinin adını da koluna dövme olarak yaptırdığı belirlendi. Katil zanlısı ifadesinde, “Eşim gece kalktığımda sürekli olarak sosyal medyaya bakıyordu. Birçok kez şüphelendim. Yeniden bir araya gelelim dediğimde bana ‘Bu iş bitti beni unut’ dedi” diyerek ifade verdiği öğrenildi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Cinayetin nedeni aldatma çıktı! Koluna öldürdüğü eşinin ismini yazdırmış

Antalya'da yaşayan Ebru Gürpe, bir ay kadar önce annesi ve küçük çocuğunu da alıp Konya'daki akrabasının yanına geldi. Antalya'da bir turizm firmasında şoförlük yapan Yılmaz Gürpe de ailesinin çağırması üzerine bir süre önce Konya'ya geldi. Gürpe, iddiaya göre küçük çocuğunun annesinin eve erkek aldığını söylemesi üzerine sinirlendi. Bir otomobil kiralayan Gürpe 3 çocuğunun annesini merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde karşılaştı. Eşine kurşun yağdıran Yılmaz Gürpe küçük kızı Sultan'ı da yanına alarak kaçtı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, katil zanlısı kısa süre içerisinde yakalanıp gözaltına alındı.

'GECELERİ SOSYAL MEDYAYA BAKIYORDU'

Katil zanlısı ifadesinde eşinin kendisini aldattığını söylediği öğrenildi. Yılmaz Gürpe, "Eşim gece kalktığımda sürekli olarak sosyal medyaya bakıyordu. Birçok kez şüphelendim. 1 ay kadar önce ailesiyle buraya geldi. Birçok kez bir araya gelmek için aracı gönderdim ama eşim kabul etmedi. Yeniden bir araya gelelim dediğimde bana 'Bu iş bitti, beni unut' dedi. Çocuğumda annesinin beni aldattığını söyleyince kendime hakim olamadım" dediği öğrenildi.

'EŞİNİN ADINI KOLUNA DÖVME YAPTIRMIŞ'

Hırsızlık ve yaralama gibi suçlardan emniyette kaydı bulunan Yılmaz Gürpe, eşini çok sevdiğini söylediği ve bu nedenle eşinin adını koluna dövme olarak yaptırdığı öğrenildi. Katil zanlısının sosyal medya hesabından eşine yazdığı cümlelerde, "Seni deliler gibi çok seviyorum karıcığım. Biricik aşkım. Kalbimin sahibi" gibi sözleri kaldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildn Yılmaz Gürpe çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Cinayetin nedeni aldatma çıktı! Koluna öldürdüğü eşinin ismini yazdırmış
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