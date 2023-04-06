Cinayetin nedeni aldatma çıktı! Koluna öldürdüğü eşinin ismini yazdırmış

Antalya'da yaşayan Ebru Gürpe, bir ay kadar önce annesi ve küçük çocuğunu da alıp Konya'daki akrabasının yanına geldi. Antalya'da bir turizm firmasında şoförlük yapan Yılmaz Gürpe de ailesinin çağırması üzerine bir süre önce Konya'ya geldi. Gürpe, iddiaya göre küçük çocuğunun annesinin eve erkek aldığını söylemesi üzerine sinirlendi. Bir otomobil kiralayan Gürpe 3 çocuğunun annesini merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde karşılaştı. Eşine kurşun yağdıran Yılmaz Gürpe küçük kızı Sultan'ı da yanına alarak kaçtı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, katil zanlısı kısa süre içerisinde yakalanıp gözaltına alındı.

'GECELERİ SOSYAL MEDYAYA BAKIYORDU'

Katil zanlısı ifadesinde eşinin kendisini aldattığını söylediği öğrenildi. Yılmaz Gürpe, "Eşim gece kalktığımda sürekli olarak sosyal medyaya bakıyordu. Birçok kez şüphelendim. 1 ay kadar önce ailesiyle buraya geldi. Birçok kez bir araya gelmek için aracı gönderdim ama eşim kabul etmedi. Yeniden bir araya gelelim dediğimde bana 'Bu iş bitti, beni unut' dedi. Çocuğumda annesinin beni aldattığını söyleyince kendime hakim olamadım" dediği öğrenildi.

'EŞİNİN ADINI KOLUNA DÖVME YAPTIRMIŞ'

Hırsızlık ve yaralama gibi suçlardan emniyette kaydı bulunan Yılmaz Gürpe, eşini çok sevdiğini söylediği ve bu nedenle eşinin adını koluna dövme olarak yaptırdığı öğrenildi. Katil zanlısının sosyal medya hesabından eşine yazdığı cümlelerde, "Seni deliler gibi çok seviyorum karıcığım. Biricik aşkım. Kalbimin sahibi" gibi sözleri kaldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildn Yılmaz Gürpe çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.