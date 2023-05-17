Cinayetin nedeni çalınan araba koltuğu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 15 Mayıs'ta hurma bahçesinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan beyaz eşya tamircisi Emrah Baysal'ın (37) katil zanlısı Hazar Çevik (23) yakalandı. Üzerinde suç aleti olan ekmek bıçağı bulunan katil zanlısı Çevik sorgusunda, "Emrah, aracının 1500 lira değerindeki arka koltuklarını çaldığım dedikodusunu çıkarmış. Konuşmak için buluştuk, beni suçladı. Ben de 'Benim arabam mı var ki koltuklarını çalayım' dedim. Küfredince göğsünden bıçaklayıp boğazını kestim. Daha sonra cesedini kendi aracıyla taşıyarak bir çalılığa attık" diye suçunu itiraf etti. Katil zanlısı tutuklanırken, yardım eden Sercan Ö. (39) aranıyor.