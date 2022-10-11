Adana’daki Eyüp Aşçı cinayetinin nedeni belli oldu

Adana'da 35 yaşındaki Çetin Kızıl, arkadaşı Eyüp Aşçı'ya (32) veresiye cep telefonu sattı. Çetin Kızıl, bir süre geçmesine rağmen parasını alamayınca arkadaşı Aşçı'yla kavga etti. Çıkan tartışmada Çetin Kızıl, arkadaşını ensesinden vurarak öldürdü. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen katil zanlısı yakalandı. Emniyetteki sorgusunda, "Üzerime yürüyünce, uzaklaştırmaya çalıştım. Korkutmak için tabancayı ateşledim. Öldürmek gibi bir amacım yoktu" diye ifade veren Çetin Kızıl tutuklandı.

ENSESİNDEN VURDU

Olay, 7 Ekim günü saat 04.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki silah sesini duyan mahalleli, dışarı çıktığında Eyüp Aşçı'yı, ensesinden tabancayla vurulmuş halde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Aşçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmada olay saatinde motosikletli bir şüphelinin, hızla sokaktan ayrıldığı tespit edildi. Kaçış güzergahında yapılan incelemede ise şüphelinin Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'ne gittiği saptandı.