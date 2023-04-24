Cinayetin nedeni eski kız arkadaş çıktı

İSTANBUL Kâğıthane'de geçen yıl 20 Mayıs akşamı sokak ortasında kalbinden silahla vurularak öldürülen Nurullah Bozkurt cinayetinin sebebi kıskançlık çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Bozkurt, Emirhan K. ve Yunus Ç. arasında çıkan tartışmanın sebebinin kız arkadaş olduğu anlatıldı. İddiaya göre olay günü Bozkurt, kız arkadaşı Tuana K. ile bir alışveriş merkezinde gezerken karşılaştıkları ve kıza "Artık bununla mı takılıyorsun" diyen eski erkek arkadaşı Emirhan K. tarafından darp edildi. Kavganın ardından Bozkurt evinden silahını alıp Emirhan K.'nın yanına gitti. Çıkan silahlı kavgada Bozkurt kalbine gelen kurşunla hayatını kaybetti. Şüpheliler Emirhan K. ve Yunus Ç. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.