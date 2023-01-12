Adana’da ’Motosikleti hızlı uyarıyorsun’ cinayeti

DEHŞET ANI KAMERADA

Mazlum Atay'ı görür görmez ardı ardına tetiğe basan Bilal Altunkaynak, hasmına kurşun yağdırdı. Sokak ortasındaki dehşet anları ise, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre Atay, can havliyle kaçarken, sağ kasık ve sol dizine isabet eden kurşunlar nedeniyle yerde kanlar içinde kaldı. Altunkaynak da kaçıp izini kaybettirirken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Atay, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.