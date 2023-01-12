Adana’da ’Motosikleti hızlı uyarıyorsun’ cinayeti

Adana'da 27 yaşındaki Mazlum Atay'ın, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği olayın altından, 'hız uyarısı' çıktı. İddiaya göre; Atay'ın, motosikletiyle seyir halinde olan, 20 yaşındaki Bilal Altunkaynak'ı durdurup, "Çok hızlı gidiyorsun, biraz yavaş sür" uyarısında bulundu. Bu uyarı, ikili arasında önce tartışmaya, sonra da kavgaya dönüştü. Çıkan olaylarda Atay'dan yediği tokadı hazmedemeyen Altunkaynak, evden aldığı ruhsatsız tabanca ile genç adama kurşun yağdırdı. O anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı. Atay toprağa verildi; saklandığı adreste kıskıvrak yakalanan Altunkaynak da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TOKADI HAZMEDEMEDİ
Olay, 9 Ocak'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Bey Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; motosikleti ile seyir halinde olan Bilal Altunkaynak, aynı mahalleden arkadaşı olan Mazlum Atay tarafından durduruldu. Atay, "Motosikleti çok hızlı kullanıyorsun, yavaş sür" uyarısında bulundu. Bu uyarı, ikili arasında önce tartışmaya; sonra da kavgaya dönüştü. Altay'dan yediği tokadı hazmedemeyen Altunkaynak, aracıyla bölgeden ayrılıp, evden ruhsatsız tabancasını alarak, olay yerine geri döndü.
DEHŞET ANI KAMERADA
Mazlum Atay'ı görür görmez ardı ardına tetiğe basan Bilal Altunkaynak, hasmına kurşun yağdırdı. Sokak ortasındaki dehşet anları ise, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre Atay, can havliyle kaçarken, sağ kasık ve sol dizine isabet eden kurşunlar nedeniyle yerde kanlar içinde kaldı. Altunkaynak da kaçıp izini kaybettirirken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Atay, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
TUTUKLANDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerden yola çıkıp, Bilal Altunkaynak'ı merkez ilçe Seyhan'a bağlı Hürriyet Mahallesi'nde saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Altunkaynak, emniyetteki sorgusunda da; "Motosikletle sokaktan geçtiğim sırada Mazlum beni durdurdu. 'Hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' deyip tokat attı. Ben de eve gidip aldığım silahla onu vurdum" itirafında bulundu. Mazlum Atay toprağa verilirken, adliyeye sevk edilen Altunkaynak da tutuklanarak cezaevine gönderildi.