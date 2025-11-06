Haberler Yaşam Haberleri Cinayetin nedeni küfürleşme
Antalya'nın Sarıçam ilçesinde yaşayan Mustafa Çoban (76) ile Sabahattin Mumcuoğlu (58), geçen pazartesi günü kahvehanede tartıştı. Bunun üzerine Çoban, otomobilinden aldığı av tüfeğini Mumcuoğlu'na doğrultup tetiğe bastı. Ancak tüfek ateş almadı. Mumcuoğlu, koşarak kaçmaya çalışırken peşinden giden Mustafa Çoban cadde üzerinde tüfeğini ateşledi. Kasığından vurulan Mumcuoğlu ölürken, zanlı ise otomobiliyle kaçtı. Mustafa Çoban, gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, cinayette kullandığı av tüfeği ele geçirildi. Tarafların, olay günü kahvehanede otururken sohbet sırasında küfürleştikleri ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Çoban, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
