Gece dönercisi öldürülmüştü: Tüyler ürperten olayın sebebi pes dedirtti!

orkunç olay, 17 Şubat saat 00.30 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. A.E.E., gece dönercisinin önünde beklediği sırada çalışanla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.E.E., belinden çıkardığı tabancayla iş yerine ateş açtı.
SÖZLÜ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ
Şüpheli olay yerinden kaçarken, saldırıda işletmeci Fevzi Güçlü, karnından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Güçlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.