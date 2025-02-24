Haberler Yaşam Haberleri Gece dönercisi öldürülmüştü: Tüyler ürperten olayın sebebi pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 24.2.2025 10:18 Son Güncelleme: 24.2.2025 11:11

Gece dönercisi öldürülmüştü: Tüyler ürperten olayın sebebi pes dedirtti!

Adana'da gece dönercisi sahibi Fevzi Güçlü'yü (48) tabancayla vurarak öldüren 17 yaşındaki A.E.E., yakalandı. Katil zanlısı A.E.E. sorgusunda cinayetin sebebini ve yaşananları anlattı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İşte tüyler ürperten olayın detayları…

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Gece dönercisi öldürülmüştü: Tüyler ürperten olayın sebebi pes dedirtti!

orkunç olay, 17 Şubat saat 00.30 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. A.E.E., gece dönercisinin önünde beklediği sırada çalışanla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.E.E., belinden çıkardığı tabancayla iş yerine ateş açtı.



SÖZLÜ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ
Şüpheli olay yerinden kaçarken, saldırıda işletmeci Fevzi Güçlü, karnından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Güçlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"NE BAKIYORSUN?" DEDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin kimliğini belirledi. Polis, saklandığı eve yaptığı baskında şüpheli A.E.E.'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen A.E.E., sorgusunda, "Dükkanın önünde bekliyordum. O sırada çalışanlardan biri 'Ne bakıyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Üzerime gelince tabancayla ateş açtım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Gece dönercisi öldürülmüştü: Tüyler ürperten olayın sebebi pes dedirtti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA