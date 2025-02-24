Gece dönercisi öldürülmüştü: Tüyler ürperten olayın sebebi pes dedirtti!





SÖZLÜ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Şüpheli olay yerinden kaçarken, saldırıda işletmeci Fevzi Güçlü, karnından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Güçlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.