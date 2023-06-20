Cinayetin nedeni: Şikayetini geri çek

Adana'da 10 ay önce çocuk parkında arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada başından vurularak öldürülen Yusuf Gül'ün (26) katil zanlısı Buğra S. (34) Mersin'de yakalandı. Emniyete getirilen Buğra S., "Yusuf'un ailesiyle girdiğimiz bir tartışmada tabancayla yaralanmıştım. Şikayetçi oldum. Aramızda husumet oldu. Bana şikayetimi geri çekmem için baskı yapıp tehdit ediyordu. Dayanamadım, vurdum" dediği iddia edildi. Suçunu itiraf eden zanlı tutuklandı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Olay, 16 Ağustos 2022'de saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki çocuk parkının önünde meydana geldi. Park önündeki kaldırımda oturan Yusuf Gül ve Ramazan S.'nin yanına gelen kimliği belirsiz kişi, belinden çıkarttığı tabancayla ateş açtı. Gül'ü başından, Ramazan S.'yi ise sırtından yaralayan şüpheli, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlı ekipleri ağır yaralı Gül ve Ramazan S.'yi hastaneye kaldırdı. Yusuf Gül, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden toplanan deliller ışığında yaptığı araştırma sonucu olayın şüphelisinin Buğra S. olduğunu belirledi. Teknik takip sonucu Buğra S.'nin Mersin'de bir adreste saklandığı belirlendi. Şüpheli, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Buğra S., Adana'ya getirildi.

İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

Katil zanlısı Buğra S., ifadesinde suçunu kabul ederek "Yusuf'un ailesiyle girdiğimiz bir tartışmada tabancayla yaralanmıştım. Şikayetçi oldum. Aramızda husumet oldu. Bana şikayetimi geri çekmem için baskı yapıp tehdit ediyordu. Dayanamadım, vurdum" dediği ileri sürüldü. Sorgusu ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.