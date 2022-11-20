Cinayetin olacağı belliymiş

Konya'nın Çumra ilçesinde, geçen Ağustos'ta eşi Bayram Süner tarafından öldürülen Fadim Süner'in (37) 21 yıl boyunca gördüğü fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet, geçen Ocak'ta açtığı, ancak eşi özür dileyince çocukları için geri çektiği boşanma davası dilekçesine yansıdı. SABAH'ın ulaştığı dilekçede 4 çocuk annesi Fadim'in, "Evlilik hayatım boyunca her türlü şiddete uğradım. Hem kendisinin hem de ailesinin hakaretlerine, tehditlerine maruz kaldım. Beni teyzesinin oğlundan, öz kardeşlerinden, kızımın nişanlısının kardeşinden bile kıskandı. Üzerime yürüyüp olay çıkarttı. Dünürlerinin yanında, 'senin defterini düreceğim, seni öldüreceğim' diye tehdit etti. Hastalandığımda, 'senin için garajdan arabayı çıkartamam, ara babanı seni hastaneye götürsün' dedi. Ailemin yanına gitmek istediğimde, 'sakın hiçbir şey anlatma, anlatırsan seni öldürürüm' diyerek tehditlerde bulundu. Nedensiz kavgaları nedeniyle kapının önüne attı. Sürekli olarak seni öldüreceğim diyordu. En son ailemin yanına gidince bir özür bekledim. Ama o 'aileni pompalı tüfekle öldüreceğim' diye masaj attı. Telefonunda başka kadınlarla fotoğrafları vardı. Ailesiyle ilgilenmiyordu" dediği ortaya çıktı.