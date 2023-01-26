Eski sevgilisini iten Damla yeni sevgilisinin ölümüne neden oldu

CİNAYETİN NEDENİ 'DAMLA'

Cinayetin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Mekanda çalışan Damla A'nın, daha önce katil zanlısı Kamil Savaş ile dini nikahlı olarak yaşadığı, bu nedenle çıkan kavga üzerine cinayetin meydana geldiği öğrenildi. Savaş ifadesinde, "Damla ile 2021 yılının Eylül ayında düğün yaparak evlendim. Resmi nikahımız olmadı. Damla bir daha mekanlarda çalışmamak için tövbe etmişti. 3 ay sonra Damla beni terk edip tekrar mekanlarda çalışmaya başladı. Ara ara yine görüşüyorduk ama kendisine kırgın olduğumu söylemiştim. Olay günü kardeşim Yunus ile alkol almak için mekana gittik. Damla'da oradaydı.