Eski sevgilisini iten Damla yeni sevgilisinin ölümüne neden oldu

26 Aralık gecesi İstasyon Mahallesinde bulunan birahanede meydana gelen olayda, Kamil Savaş kardeşi Yunus (31) ile birlikte alkol almak için gittiği birahanede çıkan tartışma sonucu Yücel Özdemir'i bıçakladı. Ağır yaralı halde Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Kamil ve Yunus Savaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CİNAYETİN NEDENİ 'DAMLA'
Cinayetin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Mekanda çalışan Damla A'nın, daha önce katil zanlısı Kamil Savaş ile dini nikahlı olarak yaşadığı, bu nedenle çıkan kavga üzerine cinayetin meydana geldiği öğrenildi. Savaş ifadesinde, "Damla ile 2021 yılının Eylül ayında düğün yaparak evlendim. Resmi nikahımız olmadı. Damla bir daha mekanlarda çalışmamak için tövbe etmişti. 3 ay sonra Damla beni terk edip tekrar mekanlarda çalışmaya başladı. Ara ara yine görüşüyorduk ama kendisine kırgın olduğumu söylemiştim. Olay günü kardeşim Yunus ile alkol almak için mekana gittik. Damla'da oradaydı.
Sahnede oynarken göz göze geldik ama konuşmadık. Hesabı ödemek için kasaya gittiğimde Damla arkamdan beni itekledi. Bana küfürlü konuştu. Bu sırada Yücel çeneme yumruk vurdu. Biraz geri çekildikten sonra Yücel elindeki bira şişesini bana doğru fırlattı ama şişe bana gelmedi. Damla'da kolumdan ve kazağımdan tutup beni çekiştiriyordu.
Yücel bir yandan bana vuruyor bir yandan da küfür ediyordu. Arka cebimde bulunan bıçağı çıkartıp omuz bölgesine 2-3 kez vurdum. Bu olay neden böyle oldu anlamadım. Bir bayanlarla masada oturduğum için Damla beni kıskanmış olabilir. Damla'nın beni ittirmesi Yücel'in de bu durumu görüp Damla'yı koruma amaçlı yanıma gelmesi bu olayın sebebidir. Amacım kimseyi öldürmek değildi" dedi.