Cinayetin sırrı mont ve ayakkabılarda

KKTC'de şoförü Murat Demirtaş ile birlikte suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı (53) cinayetinde Lefkoşa'da bir kişi daha gözaltına alındı. 6'sı İstanbul, 7'si KKTC olmak üzere toplam gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Kıbrıs'ta operasyon düzenlenen bir adreste ve dere yatağında ele geçirilen 9 mm çapında iki silahtan birinin Türkiye'de bir başka suçta kullanıldığı saptandı. Söz konusu silahın Ankara'da Ali Maytalman'ın vurulması olayında kullanıldığı iddia edildi. Suikast ile ilgili 100'e yakın kişinin ifadesinin alındığı belirtildi. Öte yandan KKTC'de dere yatağında bulunan mont ve ayakkabılar da Türkiye'ye gönderildi. Mont ve ayakkabılar, İstanbul'da gözaltında olan şüphelilerin DNA örnekleri ile karşılaştırılacak ve söz konusu kıyafetlerde barut izi olup olmadığı da swap incelemesi ile tespit edilecek. KKTC'de gözaltında bulunan şüpheliler için 8 gün ek gözaltı kararı alındı.