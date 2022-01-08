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Giriş Tarihi: 8.1.2022 11:46 Son Güncelleme: 8.1.2022 11:58

Cinayetle noktalanan kavgada zanlılar adliyeye sevk edildi

ABBAS ÇAKAR
Cinayetle noktalanan kavgada zanlılar adliyeye sevk edildi

Kocaeli Darıca İlçesinde, Onur Çınar Kaplan’ın (31), bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya karışan ve polisin operasyonu ile 1 gün sonra yakalanan 3 kişi, emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edildi.

Darıca İlçesi Osmangazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi üzerinde 03 Ocak günü meydana gelen olayda, aralarında geçmişe dair husumet bulunduğu öğrenilen Onur Çınar Kaplan(31) ile İlhan K. ve kardeli Uğur K. karşılaştı. Kaplan ve kardeşler arasında sözlü olarak başlayan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kaplan vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanırken, olaya karışan zanlılar, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan bir gün sonra, kavgaya karışan 2 kardeş, Yıldırım Ç, isimli arkadaşları ile yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, olayda hayatını kaybeden Onur Çınar Kaplan'ın kuzeninin, 2006 yılında tartıştığı Uğur K. ile İlhan K.'nın kardeşini öldürdüğü, ailelerin bu nedenle aralarının iyi olamadığı öğrenildi.

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Cinayetle noktalanan kavgada zanlılar adliyeye sevk edildi
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