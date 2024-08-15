Cinayette kasaptan satın alınan silah kullanıldı

Erzurum'da cezaevinden kaçan Şafak Saydam (39), eşi Elif Saydam'ı (32) 13 bin liraya kasaptan aldığı silahla öldürdüğünü ifade etti.

Erzurum'daki açık cezaevinden kaçan Şafak Saydam, 19 Şubat günü Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde, amcası ve kayınpederi Şener Saydam'ın (67) evine gitti. KOAH hastası olan Şener Saydam, kızına kapıyı açmamasını ve damadının kardeşi Turan Saydam ile oğlu Alay'a haber verilmesini istedi. Şafak Saydam, üzerinde herhangi bir silah veya bıçak olmadığını söyleyerek sadece eşiyle barışmak istediğini belirtti. Aile, Şafak Saydam'ı içeri aldı ve 4 çocuğunu yanına alarak Elif Saydam ile konuşmaya başladı. Bu sırada Turan Saydam ve oğlu Alay da eve geldi.

Eşi Elif Saydam ile odada tartışan Şafak Saydam, kimsenin olmadığı bir anda silahını çıkararak iki el ateş etti. Elif Saydam, başından ve elinden yaralandı ve evdekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaçan Şafak Saydam ise polis tarafından yakalandı. Elif Saydam, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti ve cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.

Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Şafak Saydam ve onu azmettirdiği iddia edilen ağabeyi Alay Saydam, ilk kez hakim karşısına çıktı. Diyarbakır'daki cezaevinden SEGBİS aracılığıyla ifade veren Şafak Saydam, "Elif ile 15 yıllık evliliğimiz vardı. Mutlu bir yaşamımız ve 4 çocuğumuz vardı. Ancak son yıllarda Elif sık sık evden kaçıp babasının evine gidiyordu. Ben de bir suçtan dolayı cezaevine girdim. Açık cezaevinden kaçtıktan sonra eşimin olduğu eve gittim. Her seferinde beni kovdular. Tek amacım eşimle barışmaktı. Olay günü de kayınvalideme üzerimde silah olmadığını söyleyip içeri girdim. Elif ile konuşurken bana hakaret edip tokat attı. Silahı belimden almak istediğinde silah patladı, evden çıkarken bir kez daha rastgele ateş ettim ve kaçtım. Silahı ağabeyim ya da başka biri vermedi, 13 bin liraya kasaptan aldım" dedi.

KOAH hastası olan Şener Saydam, kızının cenazesi ve duruşmasına oksijen tüpüyle katıldı. Kızını koruyamadığı için büyük üzüntü duyduğunu belirten Saydam, "Kızımı korumak için elimden geleni yaptım, ama başaramadım. Şafak uyuşturucu kullanıyor, satıyor ve her türlü pisliği yapıyor. Şafak eve geldiğinde eşime, 'Eve almayın, kardeşime ve yeğenlerime haber verin' dedim. Ancak eşim onu içeri aldı. Şafak'ın silahı yoktu, ona silahı kardeşi Alay verdi. Kardeşim ve çocuklarından şikayetçiyim" diye konuştu.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin avukatı Begüm Osma, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, Elif Saydam'ın eşinden boşanmak istediğini ve yıllardır mücadele ettiğini söyledi. Osma, "Elif'i koruyamadık. Şafak Saydam, klasik bir erkeklik gururu nedeniyle Elif'in hakaret ettiğini öne sürdü. Ancak bizler, bu cinayetin tek başına düşünülmediğini biliyoruz. Tutuklu yargılanan ağabeyi, Elif'in öldürülmesinde azmettirici rol oynamıştır. Amacımız, her iki failin de en ağır cezayı almasını sağlamak" dedi.