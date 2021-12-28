Konya’daki cinayette şalvar tartışması

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak üzerinde meydana gelen olayda Mehmet Dakım, 3 yıl dini nikahlı, 4 ayda resmi nikahlı olarak birlikte yaşadığı eşi Didar Dakım'a (21) şiddet uyguladı. Bunun üzerine Didar Dakım babası Barış Mıngır'ın evine gitti. Bunu hazmedemeyen Mehmet Dakım kayınpederinin evinin önünü giderek havaya ateş açtı. Didar Dakım'da polise gidip, şikayetçi oldu ve eşi hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay öncesi eşi Didar Dakım'ı telefonla arayan Mehmet Dakım, 'Siz korkaksınız. Niye polise gittiniz. Oraya geliyorum. Babanın cesareti varsa karşıma çıksın. Sizin kafanıza sıkacağım. Seni öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Kısa süre sonra evin önüne gelen Mehmet Dakım, çıkan tartışma sonucu kayınpederi Barış Mıngır'ı silahla vurarak öldürdü. Mehmet Dakım ile olaya karışan annesi İsmidal Dakım ve anneannesi Leyla Doğan gözaltına alındı. Katil zanlısı ve annesi İsmidal Dakım çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, anneanne tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'ANNEMİ VE KARDEŞİMİ VURACAK KORKUSUYLA ATEŞ ETTİM'

Katil zanlısı ve annesi İsmidal Dakım Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Mehmet Dakım savunmasında, "Bana kimse vur diyerek azmettirmedi. Barış Mıngır evden çıkıp bize doğru ateş ederek geldi. Annemi ve kardeşimi vuracak korkusuyla ateş ettim. Bilerek bir şey yapmadım. Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım" dedi.

'CİNAYETTE ŞALVAR TARTIŞMASI'

Öldürülen Barış Mıngır'ın ailesi yargılama boyunca anne İsmidal ve anneanne Leyla Doğan'ın Mehmet Dakım'a yardım ettiği hatta İsmidal Dakım'ın şalvarından çıkardığı tabancayı oğluna verip ateş etmesini istediğini iddia etti. Bu iddiaları yalanlayan İsmidal Dakım, "Oraya konuşmak için gittik. Hiçbir anne evladı katil olsun istemez. Ben daha öncede cezaevine girdim. Oranın zorluğunu iyi bilirim. Şalvarın neresine silah koyup ta taşıyacağım. Bu şalvarda silah taşınmaz. Yalan söylüyorlar. Bu iddiaları kabul etmiyorum" dedi.

İNDİRİMLE 15 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti Mehmet Dakım'ı 'kasten öldürme' suçundan haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Anne İsmidal Dakım ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan anneanne Leyla Doğan'da yine 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.