Cinayetten aranan bir kişi yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Jandarma timlerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, 'kasten adam öldürme" suçundan aranan M.A.'nın Bağlar ilçesinde bulunduğu belirlendi. M.A.'nin Bağlar ilçesinde gizlendiği eve yönelik jandarma operasyon gerçekleştirdi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., gizlendiği evde gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen cinayet hükümlüsü M.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.