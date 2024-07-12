Cinayetten aranıyordu terlikle gezerken yakalandı... Polislere sorduğu soru şaşkına çevirdi

İzmir'de 2013 yılında cinayet işleyen ve olayın ardından kayıplara karışarak kardeşinin kimliğiyle 11 yıl boyunca şehir şehir gezen katil zanlısı F.Ç, Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde terlikle gezerken yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurdukları F.Ç, ekiplerin kimlik sorgulamasında kardeşinin kimlik numarasını verdi. Ekiplerin detaylı incelemesi sonucu şahsın gerçek kimliği ortaya çıktı. Gözaltına alınan F.Ç.'nin yapılan sorgusunda İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Kasten adam öldürme" suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

YAKALANMAMAK İÇİN BURSA'YA GELMİŞ

11 yıl boyunca şehir şehir gezen ve yakalanmamak için Bursa'ya geldiği öğrenilen ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen F.Ç. ifadesinde, "Ömrüm cezaevinden çıkmaya yeter mi" diye sordu. Cinayet Zanlısı, Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi