Haberler Yaşam Haberleri Cinayetten hüküm giyen baba ile oğlu gizlendikleri evlerinde yakalandı
Giriş Tarihi: 17.2.2023 15:05 Son Güncelleme: 17.2.2023 16:20

Cinayetten hüküm giyen baba ile oğlu gizlendikleri evlerinde yakalandı

Iğdır'da 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan Y.Ş. yatak odasına kazdığı özel bölmede, hakkında 9 yıl hapis bulunan oğlu H.Ş. ise tavan arasında yakalandı.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Cinayetten hüküm giyen baba ile oğlu gizlendikleri evlerinde yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan Y.Ş. ile 9 yıl ceza verilen oğlu H.Ş.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Iğdır Merkez Panik köyünde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada H.Ş., evinin yatak odasının zemine kazdığı tek kişilik bölmede yakalandı. Jandarma ekipleri, H.Ş.'yi de evinin tavan arasında saklandığı yerde buldu. Gözaltına alınan baba-oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Son dakika: Danıştay saldırganı Alparslan Arslan çöp poşetiyle intihar etti
Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında çürütüldü: Apar topar yayını kestiler...
Tansu Çiller’e haksızlık
Şimdi anladık mı?
Maraş’ın, Hatay’ın ‘gerçeğini’ kuralım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sol şişti
Depremde 3 çocuğunu kaybeden acılı babadan ders niteliğinde sözler: Açgözlülüğümüzün kurbanı olduk
Dünya Türkiye için seferber oldu! "Yıkım da insanlık da çok büyük"
ARKADAŞINA GÖNDER
Cinayetten hüküm giyen baba ile oğlu gizlendikleri evlerinde yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA