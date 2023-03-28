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Giriş Tarihi: 28.3.2023 11:06 Son Güncelleme: 28.3.2023 11:48

Cinayetten müebbet hapisle aranırken 2 kişiyi daha vurdu

Adana'da yaklaşık 2 yıl önce borcunu ödemediğini iddia ettiği Sinan Dalşık’ı (41) tabancayla öldürdükten sonra tutuklanan ve mahkeme tarafından bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Beytullah Atak (23) bu kez iki kişiyi bacağından yaraladı. Yakalanan zanlı tutuklandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Cinayetten müebbet hapisle aranırken 2 kişiyi daha vurdu

28 Ağustos 2021 yılında Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde Beytullah Atak (23), kendisine borcu olan Sinan Dalşık (41) ile buluştu. Atak, borcunu ödemeyen Dalşık'ı karnından tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralı 2 günde sonra yaşamını yitirirken, Atak ise cezaevine konuldu.

Bu yılın Ocak ayında mahkeme kararıyla Atak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Hakkında müebbet hapis cezası istenen Atak'ın, cezası Yargıtay tarafından onadı. Atak, daha önceden aralarında husumet bulunan Ahmet Güneş (31) ile Yusuf Saltaş'ı (19) tabancayla bacaklarından yaraladı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Atak'ın Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde saklandığını eve operasyon düzenledi. Kaçmaya çalışan zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atak, tutuklandı.

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Cinayetten müebbet hapisle aranırken 2 kişiyi daha vurdu
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