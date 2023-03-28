Cinayetten müebbet hapisle aranırken 2 kişiyi daha vurdu

28 Ağustos 2021 yılında Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde Beytullah Atak (23), kendisine borcu olan Sinan Dalşık (41) ile buluştu. Atak, borcunu ödemeyen Dalşık'ı karnından tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralı 2 günde sonra yaşamını yitirirken, Atak ise cezaevine konuldu.

Bu yılın Ocak ayında mahkeme kararıyla Atak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Hakkında müebbet hapis cezası istenen Atak'ın, cezası Yargıtay tarafından onadı. Atak, daha önceden aralarında husumet bulunan Ahmet Güneş (31) ile Yusuf Saltaş'ı (19) tabancayla bacaklarından yaraladı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Atak'ın Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde saklandığını eve operasyon düzenledi. Kaçmaya çalışan zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atak, tutuklandı.