Cinayetten tarihi eser çıktı

Zonguldak
'tan bir süre önce çalışmak için Kocaeli
'ne gelen evli ve 1 çocuk babası Selçuk Duman (43), Karamürsel
'de 3 arkadaşıyla ev tuttu. Yalova'da tersanede işe başlayan Selçuk Duman, 3 ay önce bir anda ortadan kayboldu. Kendisinden uzun süre haber alamayan ve telefonlarına ulaşamayan Zonguldak'taki ailesi, Kocaeli'ne gelerek durumu polise bildirdi. Yapılan tüm aramalara rağmen, Duman'ın izine rastlanamadı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER
Faili meçhul ve kayıp dosyalarına bakan, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İl Asayiş Şube Müdürlüğünün uzman Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, Selçuk Duman'ın dosyasını incelemeye aldı. Duman'ın ailesi ve iş yerindeki arkadaşlarıyla ev arkadaşlarının tekrar bilgilerine başvuruldu. Ayrıca cep telefonu kayıtlarından, geçmişte irtibatlı olduğu kişiler belirlendi.
Polisler, elde edilen deliller ışığında, çalışmalarını, Duman'ın, tarihi eser kaçakçılığı yapan ev arkadaşları üzerine yoğunlaştırdı. Polisin takibi devam ederken şüphelilerin ellerinde tarihi eserler bulunduğu ve bunu pazarlamaya çalıştıkları bilgisine ulaşıldı. Zonguldak, Kırıkkale ve Kocaeli Gebze ile Karamürsel'de düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli, tarihi değere sahip 20 sikke ile yakalandı. O.B (39), E.A.K (42) ve E.K (33), çapraz sorguda çelişkeli ifadeler verdiler. Şüpheliler, Selçuk Duman'ı bir araç içerisinde alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma sonucu iple boğup öldürdüklerini, daha sonra Bursa'nın Gemlik ilçesine götürerek bir dereye attıklarını itiraf ettiler. Zanlılar olay yerini gösterdi ancak ceset henüz bulunamadı.
2 YILDA 13 FAİLİ MEÇHUL ÇÖZÜLDÜ
yıl önce Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Veysal Tipioğlu'nun kurduğu özel ekip, aydınlanamayan cinayetleri çözmek için ciddi mesafe kaydetti. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip, şimdiye kadar 24 yıl içinde işlenen 12 faili meçhul cinayet dosyasını raftan indirerek aydınlığa kavuşturdu. Ekip, son olarak çözdüğü Selçuk Duman'ın dosyası ile 13 'üncü dosyayı sonuca kavuşturulmuş oldu.