Cinayetten tutuklananlara delil yetersizliğinden beraat kararı

Konya'da yaşayan Mehmet Küpeli (32), iki yıl önce tüfekle ağzından vurulmuş olarak bulundu. Evde bulunan kız arkadaşı Kübra Nur Doğan (21) ilk ifadesinde intihar ettiğini öne sürdü. 4 ay sonra tekrar gözaltına alınan Doğan, bu kez Küpeli'yi aralarında çıkan tartışmada Adem Sükuti'nin öldürdüğünü, yanında da Mehmet Akhançer'in bulunduğunu, ikilinin kendisine intihar demeseni istediklerini söyledi. Tutuklanan 3 sanıktan Sükuti hakkında kasten öldürme suçundan müebbet, Akhançer ve Doğan hakkında ise kasten öldürmeye yardım etme suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen ve 3 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Baba Hasan Küpeli, "Oğlum hayat doluydu. İntihar edecek biri değildi. Şüpheliler bir cinayet bir intihar diyor. Kendileri ile çelişen beyanları var. Bu belirsizlik bizi yiyip, bitiriyor. Oğlumun hakkını sonuna kadar arayacağım" dedi.