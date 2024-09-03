Cinayetten yatarken pandemide çıktı: Kardeşini öldürüp yeniden hapse girdi!

Olay 2 Eylül akşamı saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Sücüllü köyünde meydana geldi. Doğan Öztaş ile Belçika'dan izinli gelen kardeşi Ayhan Öztaş arasında geçmişteki bir husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan Öztaş, pompalı tüfekle Ayhan Öztaş'a 3 el ateş açtı. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen baba Bayram Öztaş'ta yaralandı.

KATİL DOĞAN ÖZTAŞ

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ayhan Öztaş'ın kanlar içinde yere yığıldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Ayhan Öztaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kavgaya engel olmak isterken yaralanan baba Bayram Öztaş ise Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayhan Öztaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Öldürülen Ayhan Öztaş'ın canız bedeni Sücüllü köyü mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Ayhan Öztaş'ın belcika'da yaşadığı ve izinli memleketine izinli geldiği öğrenildi.

ÖLEN AYHAN ÖZTAŞ

JANDARMADAN KAÇAMADI

Korkunç cinayetin ardından suç aleti tüfek ile birlikte kaçan Doğan Öztaş'ı yakalamak için jandarma operasyon başlattı. Bölgede yapılan aramada köyün dışında arazide Doğan Özbaş yakalandı. Ardından tüfeği attığı yeri jandarma timlerine gösterdi. Gözaltında alınan Özbaş'ın ifadesini ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Daha önce tırpanla husumetlisini öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde bulunan Doğan Öztaş'ın, 2022 yılında pandemi nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.